Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Calciomercato: Дженоа в шаге от подписания Супряги за 10 млн евро
Но с рассрочкой выплат
uefa.com
"Дженоа" фактически договорился с "
По данным источника, итальянский клуб ускорил переговорный процесс. Переговоры с киевлянами могут быть закрыты уже сегодня вечером (7 июля).
За 21-летнего украинца "Дженоа" заплатит порядка 10 млн евро, однако, как это часто принято в Италии, это будет годичная аренда с обязательным выкупом. То есть всю сумму за игрока "Динамо" получит следующим летом.
Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
Популярное сейчас
- Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро
- Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник
- Англия – Дания. Прогноз на полуфинал Евро на 07.07.21
- Известно, кто может заменить Минай, если он останется в УПЛ
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО