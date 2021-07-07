Calciomercato: Дженоа в шаге от подписания Супряги за 10 млн евро

"Дженоа" фактически договорился с " Динамо " по трансферу форварда Владислава Супряги. Во всяком случае, об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб ускорил переговорный процесс. Переговоры с киевлянами могут быть закрыты уже сегодня вечером (7 июля).

За 21-летнего украинца "Дженоа" заплатит порядка 10 млн евро, однако, как это часто принято в Италии, это будет годичная аренда с обязательным выкупом. То есть всю сумму за игрока "Динамо" получит следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.