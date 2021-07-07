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Calciomercato: Дженоа в шаге от подписания Супряги за 10 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но с рассрочкой выплат

Calciomercato: Дженоа в шаге от подписания Супряги за 10 млн евро

uefa.com

Новина українською

"Дженоа" фактически договорился с "Динамо" по трансферу форварда Владислава Супряги. Во всяком случае, об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб ускорил переговорный процесс. Переговоры с киевлянами могут быть закрыты уже сегодня вечером (7 июля).

За 21-летнего украинца "Дженоа" заплатит порядка 10 млн евро, однако, как это часто принято в Италии, это будет годичная аренда с обязательным выкупом. То есть всю сумму за игрока "Динамо" получит следующим летом.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
07.07.2021 в 18:30
По хорошому потрібно завернути в подарункову упаковку і відправляти. Динамо не його команда.
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 18:26
Правильно, Суркісу всі гроші відразу не можна, вдавиться.
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Cerega15 (Kherson)
07.07.2021 в 18:34
Если мне не изменяет память, часть денег от продажи Супряги принадлежит Бене, так что Суркису все никак не попадет.
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avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 18:43
6 млн. + 50% от сумы превышающей 6 млн.
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