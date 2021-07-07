Алиюн так и не прибыл в расположение Ворсклы. В клубе грозят судом

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал о ситуации с центральным защитником Пап-Алиуном Ндиайе.

"С Алиуном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действителен. Они не признают некоторые его пункты.

Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она разрулится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно.

На сегодняшний день это позиция их стороны. Его в клубе нет", – сказал Лысак.