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Алиюн так и не прибыл в расположение Ворсклы. В клубе грозят судом
Контракт игрока был рассчитан до 30 июня 2021
vorskla.com.ua
Вице-президент "
"С Алиуном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действителен. Они не признают некоторые его пункты.
Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она разрулится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно.
На сегодняшний день это позиция их стороны. Его в клубе нет", – сказал Лысак.
Напомним, что официально контракт защитника с "Ворсклой" истекает 30 июня. Команда вышла из отпуска 18 июня, но сенегалец в расположении полтавчан так и не прибыл.
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