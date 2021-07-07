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Алиюн так и не прибыл в расположение Ворсклы. В клубе грозят судом

Премьер-лига
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Контракт игрока был рассчитан до 30 июня 2021

Алиюн так и не прибыл в расположение Ворсклы. В клубе грозят судом

vorskla.com.ua

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о ситуации с центральным защитником Пап-Алиуном Ндиайе.

"С Алиуном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действителен. Они не признают некоторые его пункты.

Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она разрулится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно.

На сегодняшний день это позиция их стороны. Его в клубе нет", – сказал Лысак.

Напомним, что официально контракт защитника с "Ворсклой" истекает 30 июня. Команда вышла из отпуска 18 июня, но сенегалец в расположении полтавчан так и не прибыл.

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В статье: Ворскла (Полтава) Пап-Альюн Ндиайе
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Источник:
fanday

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