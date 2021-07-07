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Динамо спасает ничью в спарринге с швейцарским середняком

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Отыгрались с 1:3

Динамо спасает ничью в спарринге с швейцарским середняком

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Команда Мирчи Луческу завершила первый этап подготовки к новому сезону поединком против шестой команды швейцарской Суперлиги, "Люцерном".

В первом тайме "динамовская" оборона дважды провалилась, чем соперник и воспользовался. После перерыва один гол отквитал Леднев, сыграв на добивании. Но вскоре фланговая подача в штрафную Бойко и скидку во вратарскую голкипер киевлян отбил перед собой, а на добивании вновь сыграл один из игроков "Люцерна". После этого гол в швейцарские ворота отправил Антюх, классным ударом из полукруга штрафной положив снаряд в "девятку". Ну, а результативную перестрелку подытожил Гармаш, замкнув подачу Кулача.

Напомним, что во время текущей подготовки "Динамо" из трёх предыдущих игр выиграло только одну, разгромив любительский "Дивонн" 5:0. С "Базелем" и "Лозанной" "бело-синие" сыграли вничью - 4:4 и 1:1 соответственно.

"Динамо" - "Люцерн" 3:3
Голы: Леднев 56, Антюх 80, Гармаш 88 - Зоргич 9, Угринич 16, Зоргич 63
"Динамо": Бойко — Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сидклей (Дубинчак 46) — Андриевский (Коробенко 82), Шепелев — Родригес (Кулач 72), Буяльский (Цитаишвили 83), де Пена (Леднев 46) — Супряга (Антюх 61).
Предупреждение: Супряга 31

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В статье: Динамо (Киев) Люцерн
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Комментарии (8)
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Дядько Петро (Волинь)
07.07.2021 в 19:52
А Гармаш молодець. Навіть не перебуваючи на полі ( дивлюсь на склади команд) гола забив. От що значить талант.
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+1
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 20:11
Це нормально для цього сайту. У них в звіті про перший матч Динамо з Базелем голи забивали не ті, хто насправді забивали. А насправді Гармаш вийшов на заміну замість Шепелєва на 73-й хв.
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+2
0
Дядько Петро (Волинь)
07.07.2021 в 20:51
якась фігня навіть мінус поставила, напевно автор. і я знаю хто він))
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
07.07.2021 в 18:55
...ну Бойко и "дерево", паникер - не выйти толком, не взять мяч, практика парню серьезная нужна, застоялся.... А так добротно в короткий час, мало замен сравняли. Цитаишвили надо было чуть раньше выпускать - минут 5 на выделование(это уже в норме) , затем игра и точно бы с Кулачем закрыли бы тему... Поздно включились с игрой...
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+2
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
07.07.2021 в 18:57
...Гармаш то не стареет, тихо тихо, ...и на месте...
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+3
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 19:13
За Бойко щось тривожно. У всіх матчах цього збору не вражав.
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+1
-2
Рівнянин (Рівне)
07.07.2021 в 20:37
Бойко потрібно кудись віддавать-він ніякий.Бущану на заміну є Нещерет,куди надійніший.
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.07.2021 в 18:49
Молодці!
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+5
-1


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