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Динамо спасает ничью в спарринге с швейцарским середняком
Отыгрались с 1:3
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Команда Мирчи Луческу завершила первый этап подготовки к новому сезону поединком против шестой команды швейцарской Суперлиги, "Люцерном".
В первом тайме "динамовская" оборона дважды провалилась, чем соперник и воспользовался. После перерыва один гол отквитал Леднев, сыграв на добивании. Но вскоре фланговая подача в штрафную Бойко и скидку во вратарскую голкипер киевлян отбил перед собой, а на добивании вновь сыграл один из игроков "Люцерна". После этого гол в швейцарские ворота отправил Антюх, классным ударом из полукруга штрафной положив снаряд в "девятку". Ну, а результативную перестрелку подытожил Гармаш, замкнув подачу Кулача.
Напомним, что во время текущей подготовки "Динамо" из трёх предыдущих игр выиграло только одну, разгромив любительский "Дивонн" 5:0. С "Базелем" и "Лозанной" "бело-синие" сыграли вничью - 4:4 и 1:1 соответственно.
"Динамо" - "Люцерн" 3:3
Голы: Леднев 56, Антюх 80, Гармаш 88 - Зоргич 9, Угринич 16, Зоргич 63
"Динамо": Бойко — Кравченко (Скорко 46), Шабанов (Бражко 82), Сирота, Сидклей (Дубинчак 46) — Андриевский (Коробенко 82), Шепелев — Родригес (Кулач 72), Буяльский (Цитаишвили 83), де Пена (Леднев 46) — Супряга (Антюх 61).
Предупреждение: Супряга 31
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