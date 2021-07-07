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Супряга травмировался в спарринге с Люцерном
Очень не вовремя
Киевское
В соперниках у киевлян местный Люцерн, а счет к 75-й минуте 1:3.
В стартовом составе киевлян вышел форвард Владислав Супряга, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Футболист повредил левое бедро и был заменен на 69-й минуте.
Более точные характер повреждения и сроки восстановления будут известны позже.
Напомним, что в последние дни СМИ активно пишут о переговорах по Супряге со стороны Дженоа. По последней информации, итальянский клуб
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