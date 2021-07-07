Супряга травмировался в спарринге с Люцерном

Киевское Динамо проводит свой заключительный матч на первом сборе в Швейцарии.

В соперниках у киевлян местный Люцерн, а счет к 75-й минуте 1:3.

В стартовом составе киевлян вышел форвард Владислав Супряга, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Футболист повредил левое бедро и был заменен на 69-й минуте.

Более точные характер повреждения и сроки восстановления будут известны позже.