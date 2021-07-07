Исполнительный директор УПЛ: Официальную позицию Олимпика мы еще не получили

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с " Олимпиком ", который может не выйти на старт нового сезона УПЛ.

"Вчера мы общались с представителями "Олимпика". На данный момент у них вопрос окончательно не решен.

Да, мы все в прессе читаем, что на 99% клуб не будет выступать в УПЛ, на 90%, но на данный момент официальную позицию клуба мы не получили. Отправили им запрос – ждем ответа.

Есть определенный срок, до которого они должны принять решение об участии в следующем чемпионате.

На следующей неделе должно состояться собрание клубов, и этот вопрос, если будет необходимость, будет рассматриваться, и исполнительному комитету УАФ будет предоставлено предложение касательно окончательного состава участников УПЛ на следующий сезон", – сказал Дикий.