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Исполнительный директор УПЛ: Официальную позицию Олимпика мы еще не получили

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Лига отправила клубу официальный запрос

Исполнительный директор УПЛ: Официальную позицию Олимпика мы еще не получили

olimpik.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с "Олимпиком", который может не выйти на старт нового сезона УПЛ.

"Вчера мы общались с представителями "Олимпика". На данный момент у них вопрос окончательно не решен.

Да, мы все в прессе читаем, что на 99% клуб не будет выступать в УПЛ, на 90%, но на данный момент официальную позицию клуба мы не получили. Отправили им запрос – ждем ответа.

Есть определенный срок, до которого они должны принять решение об участии в следующем чемпионате.

На следующей неделе должно состояться собрание клубов, и этот вопрос, если будет необходимость, будет рассматриваться, и исполнительному комитету УАФ будет предоставлено предложение касательно окончательного состава участников УПЛ на следующий сезон", – сказал Дикий.

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В статье: Олимпик (Донецк) Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 20:43
"Позиция" это чемодан денег?
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0
0
Sashik (Baltimore)
07.07.2021 в 20:32
Ще замість Олімпіка в лігу впихуть Металіст Ярославського.
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
07.07.2021 в 20:30
Владислав, не здавайтесь! Збережіть команду на зло клоаці Павелка. Тільки Климовського не забирайте))
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0
-1
Sashik (Baltimore)
07.07.2021 в 20:37
Це тіпа як Курченко? :)
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0
0
Sashik (Baltimore)
07.07.2021 в 20:28
Почекайте, ще чемп через Олімпік будуть переносити.
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 20:22
Это такая своеобразная месть Гельзина Павелку. Держать в неопределённости до начала чемпионата. Снимут с чемпионата, а он скажет, что мы не снимаемся. А не снимут так он назло снимется посреди первого круга. Патовая ситуация получается. Правда в этой ситуации не столько Павелко нервничает, сколько другие команды оказались в заложниках этого конфликта.
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.07.2021 в 20:31
Я багато в чому Гельзіна розумію.
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.07.2021 в 21:09
Можу уточнити: не те, щоб схвалюю, але розумію. Просто не секрет, що є дві священні корови, Шахтар та Динамо, а решту тримають за чернь, масовку, об яку можна і ноги витерти. От і накипіло у нього.
0
0
alex.belogubko (одесса)
07.07.2021 в 20:04
что вы тяните с этим ОД--снимайте
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