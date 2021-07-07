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Исполнительный директор УПЛ: Официальную позицию Олимпика мы еще не получили
Лига отправила клубу официальный запрос
olimpik.com.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с "
"Вчера мы общались с представителями "Олимпика". На данный момент у них вопрос окончательно не решен.
Да, мы все в прессе читаем, что на 99% клуб не будет выступать в УПЛ, на 90%, но на данный момент официальную позицию клуба мы не получили. Отправили им запрос – ждем ответа.
Есть определенный срок, до которого они должны принять решение об участии в следующем чемпионате.
На следующей неделе должно состояться собрание клубов, и этот вопрос, если будет необходимость, будет рассматриваться, и исполнительному комитету УАФ будет предоставлено предложение касательно окончательного состава участников УПЛ на следующий сезон", – сказал Дикий.
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