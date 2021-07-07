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Официально: Соль отправился в аренду в испанский Эйбар
На один сезон
sdeibar.com
Нападающий "
Киевский клуб объявил об аренде игрока на один сезон.
Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.
Напомним, что в минувшем сезоне "Эйбар" занял в Примере последнее место и вылетел в Сегунду.
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 19:19
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prockop4uck (Киев)
07.07.2021 в 20:50
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 20:51
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