Официально: Соль отправился в аренду в испанский Эйбар

Нападающий " Динамо " Фран Соль ближайший сезон проведет в "Эйбаре".

Киевский клуб объявил об аренде игрока на один сезон.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.

Напомним, что в минувшем сезоне "Эйбар" занял в Примере последнее место и вылетел в Сегунду.