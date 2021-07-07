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Официально: Соль отправился в аренду в испанский Эйбар

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

На один сезон

Официально: Соль отправился в аренду в испанский Эйбар

sdeibar.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль ближайший сезон проведет в "Эйбаре".

Киевский клуб объявил об аренде игрока на один сезон.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.

Напомним, что в минувшем сезоне "Эйбар" занял в Примере последнее место и вылетел в Сегунду.

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В статье: Динамо (Киев) Эйбар Франсиско Соль
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 19:19
Официально: гомосексуалист Соль сегодня утром сел посрать на унитаз собственного туалета.
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0
-4
prockop4uck (Киев)
07.07.2021 в 20:50
Таблетки забыл принять?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
07.07.2021 в 20:51
Я уже принял.
0
0


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