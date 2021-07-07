По "просьбе" Луческу сборники Динамо выйдут из отпуска раньше запланированного срока

Киевское " Динамо " сегодняшним спаррингом против "Люцерна" (3:3) завершило программу первого летнего сбора.

По возвращении в Киев Мирча Луческу предоставит команде пару дней отдыха и после этого, 10 июля, динамовцы начнут второй этап подготовки к сезону там же в Швейцарии.

Изначально по окончании Евро-2020 динамовские сборники должны были получить 12 дней отпуска. Однако Мирча Луческу обратился к футболистам с просьбой немного сократить свой отдых и приехать в расположение команды на 2-3 дня раньше. Таким образом, ожидается, что футболисты сборной Украины, принимавшие участие в Евро-2020, начнут прибывать на сбор команды в Швейцарию 12-13 июля.

Напомним, что столичный клуб на Евро-2020 в составе сборной Украины представляли Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Тымчик, а также Денис Попов, который покинул расположение сборной из-за травмы после матча украинцев с Нидерландами.