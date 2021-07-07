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Колос в спарринге одолел Александрию. Нуриев забил с пенальти
Команду продолжают подготовку к старту сезона
koloskovalivka.com
Два представителя
Команда Руслана Костишина имела существенное преимущество в первой половине и открыла счет на 22-й минуте матче. Отметился Костышин-младший, сыграв на добивании.
Во втором тайме тренеры полностью поменяли свои составы, и на старте тайма хозяева забили и второй гол – Сорокин заработал пенальти, который реализовал новичок команды Нуриев.
В дальнейшем гости активизировались под конец поединка, но хотя бы сократить счет не смогли.
"Колос" - "Александрия" 2:0
Голы: Костышин (22), Нуриев (47 пен.)
"Колос" 1 тайм: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Нгамба, Ильин, Костышин, Чурко, Ситчинава.
"Колос" 2 тайм: Маханьков, Ром, Гавриш, Павловец, Сакив, Задоя, Нуриев, Салабай, Сорокин, Данфи, Лысенко, Сенько, ИНП.
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