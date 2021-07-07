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Вице-президент Ворсклы: Если Кулач захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе

Премьер-лига
(2 голосов)

Если не получится в Динамо, форвард может вернуться в Ворсклу

Вице-президент Ворсклы: Если Кулач захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе

Фото - ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, почему клуб не смог договориться о новом контракте с форвардом Владиславом Кулачем, который сейчас находится на просмотре в "Динамо".

— Пробовали договориться с Кулачем о новом контракте?

— Да, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему.

— Правда, что он просил поднять зарплату до 20 тысяч евро?

— Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.

— Но он просил о повышении?

— Не хочу комментировать. Если он захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива.

— Разошлись на хорошей ноте?

— Никакого напряжения. Я понимаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач Олег Лысак
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Источник:
fanday

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 22:49
Если он в Динамо заиграет --- забудьте про него.
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0
-1
kukarekin (Одесса)
07.07.2021 в 22:39
Нападающий острый кулач и не заносчивый как кормилец Селезнев, коноплянка и даже ярмоленко Андрей
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
07.07.2021 в 23:23
Што-то ты поц смешал в кучу мацу и торт терамису...
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.07.2021 в 22:25
поедет (по правилам спряжения глагола верно писать «поедет», через «е» в третьем слоге); кататься (слово “кататься” пишется с мягким знаком, так как оно является глаголом начальной формы (инфинитивом). Мало того, что ты «токсичный» троль, так ещё и безграмотный. В школу лучше бы пошёл!
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.07.2021 в 22:45
Так канікули ж у нього. 1 вересня піде, зараз підробляє за 100 рубликів на "жувачку".
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+1
0
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 22:14
Наверное в Индию поедит,на слонах кататся
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 22:51
И вправду, болван безграмотный.
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.07.2021 в 23:25
Недоросль безграмотная !
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0
0


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