Вице-президент Ворсклы: Если Кулач захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал, почему клуб не смог договориться о новом контракте с форвардом Владиславом Кулачем, который сейчас находится на просмотре в "Динамо".

— Пробовали договориться с Кулачем о новом контракте?

— Да, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему.

— Правда, что он просил поднять зарплату до 20 тысяч евро?

— Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.

— Но он просил о повышении?

— Не хочу комментировать. Если он захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива.

— Разошлись на хорошей ноте?

— Никакого напряжения. Я понимаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб.