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Вице-президент Ворсклы: Если Кулач захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе
Если не получится в Динамо, форвард может вернуться в Ворсклу
Фото - ФК Ворскла
Вице-президент "
— Пробовали договориться с Кулачем о новом контракте?
— Да, но не вышло. Есть принципиальные позиции, на которых обе стороны стояли по-своему.
— Правда, что он просил поднять зарплату до 20 тысяч евро?
— Я не хочу это комментировать. Пусть все это останется в кабинете.
— Но он просил о повышении?
— Не хочу комментировать. Если он захочет – вернется, предложенные нами условия остаются в силе. Выбирать – его прерогатива.
— Разошлись на хорошей ноте?
— Никакого напряжения. Я понимаю его как футболиста и надеюсь, что он поймет нас как клуб.
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