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Рух: Директор Арены Львов сказала неправду. Мы никогда не отказывались платить за подогрев
Словесные перепалки вокруг Арены Львов продолжаются
fcrukh.com
"Рух" выразил свою официальную позицию относительно
"Официально сообщаем, что ни "Рух", ни "Львов" никогда не отказывались платить за подогрев газона "Арены Львов". Оба клуба выплатили все в полном объеме за подогрев газона, который включали во время сложных погодных условий прошлой зимой и весной, согласно договору на сезон 2020/21. Все траты на работу системы подогрева были поделены между клубами поровну.
Клубы были готовы полностью оплачивать функционирование системы подогрева стадиона и по условиям договора на сезон 2021/22. Про это свидетельствует скан-копия подписанного клубами договора, который был передан на подписание ГП "Арена Львов".
В этом договоре были четко описаны процедуры включения системы подогрева и гарантии оплаты. Поэтому официально заявляем, что директор "Арены Львов" Ольга Манько сказала неправду в своем интервью и безосновательно обвинила наш клуб с целью причинения имиджевых потерь.
Главное разногласие между клубами и ГП "Арена Львов" заключается в том, что руководительница государственного предприятия в одностороннем порядке решила изменить условия и процедуру включения системы подогрева. В договоре, который действовал в прошлом сезоне, была четко прописана процедура запуска системы подогрева: с согласия клубов и с участием представителей клубов, с фиксацией показателей счетчиков и так далее.
В новой редакции договора ГП "Арена Львов" решило самостоятельно взять на себя функцию, в одностороннем порядке и без согласия клубов, принимать решение о включении системы подогрева, и ставить клубы перед фактом об оплате за использованные энергоносители.
Такой подход, по мнению клубов, несправедливый и недопустимый. При таких условиях и обстоятельствах система подогрева газона единоличным и волевым решением руководителя ГП "Арена Львов" может быть включена и продолжать работать неопределенный срок, например, полгода, даже без необходимости, а клубы должны за это платить. Это, как минимум, не партнерский и не деловой подход.
Отметим, что данное условие существовало в договорах за все предыдущие сезоны, когда на стадионе играл какой-либо клуб, с целью контроля за системой обогрева поля и с целью предотвращения возможных споров по этому поводу.
"Рух" предложил "Арене Львов" составить договор в существующей редакции, но получил негативный и ничем не обоснованный отказ, а также редакцию договора, которая является коммерчески невыгодной для клуба", – говорится в заявлении клуба.
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