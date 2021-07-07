Рух: Директор Арены Львов сказала неправду. Мы никогда не отказывались платить за подогрев

"Рух" выразил свою официальную позицию относительно заявлений директора "Арены Львов" .

"Официально сообщаем, что ни "Рух", ни "Львов" никогда не отказывались платить за подогрев газона "Арены Львов". Оба клуба выплатили все в полном объеме за подогрев газона, который включали во время сложных погодных условий прошлой зимой и весной, согласно договору на сезон 2020/21. Все траты на работу системы подогрева были поделены между клубами поровну.

Клубы были готовы полностью оплачивать функционирование системы подогрева стадиона и по условиям договора на сезон 2021/22. Про это свидетельствует скан-копия подписанного клубами договора, который был передан на подписание ГП "Арена Львов".

В этом договоре были четко описаны процедуры включения системы подогрева и гарантии оплаты. Поэтому официально заявляем, что директор "Арены Львов" Ольга Манько сказала неправду в своем интервью и безосновательно обвинила наш клуб с целью причинения имиджевых потерь.

Главное разногласие между клубами и ГП "Арена Львов" заключается в том, что руководительница государственного предприятия в одностороннем порядке решила изменить условия и процедуру включения системы подогрева. В договоре, который действовал в прошлом сезоне, была четко прописана процедура запуска системы подогрева: с согласия клубов и с участием представителей клубов, с фиксацией показателей счетчиков и так далее.

В новой редакции договора ГП "Арена Львов" решило самостоятельно взять на себя функцию, в одностороннем порядке и без согласия клубов, принимать решение о включении системы подогрева, и ставить клубы перед фактом об оплате за использованные энергоносители.

Такой подход, по мнению клубов, несправедливый и недопустимый. При таких условиях и обстоятельствах система подогрева газона единоличным и волевым решением руководителя ГП "Арена Львов" может быть включена и продолжать работать неопределенный срок, например, полгода, даже без необходимости, а клубы должны за это платить. Это, как минимум, не партнерский и не деловой подход.

Отметим, что данное условие существовало в договорах за все предыдущие сезоны, когда на стадионе играл какой-либо клуб, с целью контроля за системой обогрева поля и с целью предотвращения возможных споров по этому поводу.

"Рух" предложил "Арене Львов" составить договор в существующей редакции, но получил негативный и ничем не обоснованный отказ, а также редакцию договора, которая является коммерчески невыгодной для клуба", – говорится в заявлении клуба.