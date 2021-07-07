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Колос ведет переговоры по бразильскому хавбеку из Беларуси
Ковалевцы хотят подписать Диего Сантоса из Витебска
фк Витебск
"Колос" объявил о
Как сообщает белорусский журналист Владислав Татур, защитник перешел в "Колос" на правах аренды с правом выкупа.
Также источник сообщает, что "Колос" ведет переговоры еще по одному игроку из чемпионата Беларуси. Речь идет о бразильском хавбеке "Витебска" Диего Сантосе.
23-летний Сантос перешел в "Витебск" летом 2019-го. Вторую часть минувшего сезона провел в аренде в солигорском "Шахтере".
В нынешнем сезоне сыграл за "Витебск" 15 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.
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