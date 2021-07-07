Колос ведет переговоры по бразильскому хавбеку из Беларуси

"Колос" объявил о подписании белорусского защитника Александра Павловца .

Как сообщает белорусский журналист Владислав Татур, защитник перешел в "Колос" на правах аренды с правом выкупа.

Также источник сообщает, что "Колос" ведет переговоры еще по одному игроку из чемпионата Беларуси. Речь идет о бразильском хавбеке "Витебска" Диего Сантосе.

23-летний Сантос перешел в "Витебск" летом 2019-го. Вторую часть минувшего сезона провел в аренде в солигорском "Шахтере".

В нынешнем сезоне сыграл за "Витебск" 15 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.