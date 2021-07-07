  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос ведет переговоры по бразильскому хавбеку из Беларуси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос ведет переговоры по бразильскому хавбеку из Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцы хотят подписать Диего Сантоса из Витебска

Колос ведет переговоры по бразильскому хавбеку из Беларуси

фк Витебск

Новина українською

"Колос" объявил о подписании белорусского защитника Александра Павловца.

Как сообщает белорусский журналист Владислав Татур, защитник перешел в "Колос" на правах аренды с правом выкупа.

Также источник сообщает, что "Колос" ведет переговоры еще по одному игроку из чемпионата Беларуси. Речь идет о бразильском хавбеке "Витебска" Диего Сантосе.

23-летний Сантос перешел в "Витебск" летом 2019-го. Вторую часть минувшего сезона провел в аренде в солигорском "Шахтере".

В нынешнем сезоне сыграл за "Витебск" 15 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) ФК Витебск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
08.07.2021 в 00:14
треба брать в процесі ігри побачим шо за фрукт
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...