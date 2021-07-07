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Динамо завершило первый сбор и вылетело в Киев

Премьер-лига
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Команда получит пару дней отдыха и вылетит на второй сбор уже в субботу

Динамо завершило первый сбор и вылетело в Киев

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Матчем против "Люцерна" (3:3) "Динамо" завершило программу первого учебно-тренировочного сбора в Швейцарии.

Сразу после игры команда рейсом из Цюриха вылетела в Киев и по возвращении в украинскую столицу получит несколько дней отдыха.

Уже в ближайшую субботу, 10 июля, динамовцы соберутся вновь и отправятся в Швейцарию, чтобы продолжить подготовку к новому сезону. Игроки национальных сборных, участвовавшие в финальном турнире Евро-2020, присоединятся к команде позже, уже во время работы в Швейцарии.

Вечером того же дня (10 июля) команда откроет игровую программу второго сбора матчем против женевского "Серветта". Кроме встречи с "Серветтом", запланировано проведение еще трех контрольных матчей - с "Сьоном" (14 июля), "Ниццей" (17 июля) и "Атлетиком Бильбао" (20 июля).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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