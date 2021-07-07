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Динамо завершило первый сбор и вылетело в Киев
Команда получит пару дней отдыха и вылетит на второй сбор уже в субботу
fcdynamo.kiev.ua
Сразу после игры команда рейсом из Цюриха вылетела в Киев и по возвращении в украинскую столицу получит несколько дней отдыха.
Уже в ближайшую субботу, 10 июля, динамовцы соберутся вновь и отправятся в Швейцарию, чтобы продолжить подготовку к новому сезону. Игроки национальных сборных, участвовавшие в финальном турнире Евро-2020, присоединятся к команде позже, уже во время работы в Швейцарии.
Вечером того же дня (10 июля) команда откроет игровую программу второго сбора матчем против женевского "Серветта". Кроме встречи с "Серветтом", запланировано проведение еще трех контрольных матчей - с "Сьоном" (14 июля), "Ниццей" (17 июля) и "Атлетиком Бильбао" (20 июля).
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