Сегодня в факсовом режиме будет принято решение о выходе Олимпика из УПЛ

Премьер-лига в ближайшее время недосчитается одного участника нового чемпионата.

Сегодня, 8 июля, "Олимпик" официально заявит о прекращении выступлений в УПЛ.

После этого Общее собрание клубов УПЛ в факсовом режиме примет решение об исключении "Олимпика" из числа участников соревнований и об включении в элитный дивизион "Mиная" - неудачника минувшего сезона.

После возвращения "Миная" в УПЛ согласно Регламента его заменит в Первой лиге "Кремень", занявший 15 место в Первой лиги и вылетевший во Вторую лигу.