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Сегодня в факсовом режиме будет принято решение о выходе Олимпика из УПЛ
Конец истории
Сегодня, 8 июля, "Олимпик" официально заявит о прекращении выступлений в УПЛ.
После этого Общее собрание клубов УПЛ в факсовом режиме примет решение об исключении "Олимпика" из числа участников соревнований и об включении в элитный дивизион "Mиная" - неудачника минувшего сезона.
После возвращения "Миная" в УПЛ согласно Регламента его заменит в Первой лиге "Кремень", занявший 15 место в Первой лиги и вылетевший во Вторую лигу.
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