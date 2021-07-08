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Сегодня в факсовом режиме будет принято решение о выходе Олимпика из УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Конец истории

Сегодня в факсовом режиме будет принято решение о выходе Олимпика из УПЛ

Новина українською

Премьер-лига в ближайшее время недосчитается одного участника нового чемпионата.

Сегодня, 8 июля, "Олимпик" официально заявит о прекращении выступлений в УПЛ.

После этого Общее собрание клубов УПЛ в факсовом режиме примет решение об исключении "Олимпика" из числа участников соревнований и об включении в элитный дивизион "Mиная" - неудачника минувшего сезона.

После возвращения "Миная" в УПЛ согласно Регламента его заменит в Первой лиге "Кремень", занявший 15 место в Первой лиги и вылетевший во Вторую лигу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Кремень (Кременчуг) ФК Минай
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Комментарии (4)
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kapkan (Луганск)
08.07.2021 в 00:55
Ща позовут ещё одну команду с деревни(киевской обл) и скажут, что это развитие УПЛ!!!
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djeff2015 (Запорожье)
08.07.2021 в 00:50
БАЗАР ЛИГА
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alex.belogubko (одесса)
08.07.2021 в 00:40
слуги футбола убивают футбол --пора их всех гнать
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Дядько Петро (Волинь)
08.07.2021 в 00:39
"хрен редьки не слаще"
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0
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