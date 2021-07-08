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СМИ: Олимпик предлагал Кривбассу свое место в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной схематоз украинского футбола

СМИ: Олимпик предлагал Кривбассу свое место в УПЛ

Олег Барков

Новина українською

Представители "Олимпика" предлагали руководству "Кривбасса" свое место в УПЛ, сообщает "Трибуна".

При этом неизвестно, каким образом инициаторы предложения собирались договориться с руководством украинского футбола для замены клубов. "Олимпик" сейчас испытывает серьезные финансовые и организационные трудности, в последние дни он безуспешно искал варианты финансирования.

Отмечается, что клуб из Кривого Рога не стал рассматривать это предложение дончан о замене.

Ожидается, что уже сегодня (8 июля) "Олимпик" объявит о прекращении выступлений в УПЛ, а его место займет "Минай", вылетевший из УПЛ по спортивному принципу.

"Кривбасс" по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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kapkan (Луганск)
08.07.2021 в 00:46
Нужно команду 95-го квартала в УПЛ поставим!!!! Всех вертят , а "вам " пихуй!!!
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+1
-1
kapkan (Луганск)
08.07.2021 в 00:51
А если бы президент был с Бердянска или Урзуфа-получаетсся им бы тоже дали место в УПЛ!!! Посмешище!!!
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+1
-1
Laborer (Dnipro)
08.07.2021 в 01:08
Статью прочитать ты не сумел или не захотел?
Ответить
0
-1


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