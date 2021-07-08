СМИ: Олимпик предлагал Кривбассу свое место в УПЛ

Представители " Олимпика " предлагали руководству "Кривбасса" свое место в УПЛ, сообщает "Трибуна".

При этом неизвестно, каким образом инициаторы предложения собирались договориться с руководством украинского футбола для замены клубов. "Олимпик" сейчас испытывает серьезные финансовые и организационные трудности, в последние дни он безуспешно искал варианты финансирования.

Отмечается, что клуб из Кривого Рога не стал рассматривать это предложение дончан о замене.

Ожидается, что уже сегодня (8 июля) "Олимпик" объявит о прекращении выступлений в УПЛ, а его место займет "Минай", вылетевший из УПЛ по спортивному принципу.

"Кривбасс" по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу.