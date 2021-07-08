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Исмаили вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее к команде присоединились сборники

Исмаили вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили вновь приступил к тренировкам в общей группе.

7 июля подопечные Роберто Де Дзерби тренировались дважды.

Вечерняя тренировка горняков завершилась двухсторонней игрой. Участие в двухчасовом занятии приняли все имеющиеся в распоряжении Де Дзерби игроки, включая Исмаили.

Напомним, что в расположение клубы прибыли Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос

Ранее к команде присоединились и Георгий Судаков с Анатолием Трубиным.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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