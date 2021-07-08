Заявка на контракт. ВИДЕО классного гола потенциального новичка Динамо в матче с Люцерном

Киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор боевой ничьей со швейцарским "Люцерном" - 3:3, хотя киевляне и уступали с разницей в два мяча. Один из голов отыграл потенциальный новичок бело-синих Денис Антюх. На 80-й минуте он в касание нанес неотразимый удар в верхний угол с линии штрафной. Получилось очень эффектно.

Напомним, что 24-летний Антюх принадлежит коваливскому "Колосу". В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Решение Мирчи Луческу по Денису ожидается после сборов. Кроме "Люцерна" Антюх также забивал в ворота "Базеля" - тот матч завершился ничьей 4:4.