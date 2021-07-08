Защитник Шахтера не присоединится к команде на сборах в Австрии

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов уже не присоединится к команде на сборах в Австрии.

Из-за травмы он остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Отметим, 30-летний футболист получил травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии и был заменен еще в первом тайме.

Заключительный контрольный матч на первом сборе "горняки" проведут в пятницу, 9 июля, с немецким "Шальке". Начало в 19:00.

Напомним, что сборники Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин присоединились к "Шахтеру". Также в общую группу команды вернулся Исмаили.