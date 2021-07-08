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Защитник Шахтера не присоединится к команде на сборах в Австрии
Из-за травмы Кривцов остался в Киеве
Фото: shakhtar.com
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов уже не присоединится к команде на сборах в Австрии.
Из-за травмы он остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.
Отметим, 30-летний футболист получил травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии и был заменен еще в первом тайме.
Заключительный контрольный матч на первом сборе "горняки" проведут в пятницу, 9 июля, с немецким "Шальке". Начало в 19:00.
Напомним, что сборники Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин присоединились к "Шахтеру". Также в общую группу команды вернулся Исмаили.
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