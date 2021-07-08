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Защитник Шахтера не присоединится к команде на сборах в Австрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Из-за травмы Кривцов остался в Киеве

Защитник Шахтера не присоединится к команде на сборах в Австрии

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов уже не присоединится к команде на сборах в Австрии.

Из-за травмы он остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Отметим, 30-летний футболист получил травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии и был заменен еще в первом тайме.

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Заключительный контрольный матч на первом сборе "горняки" проведут в пятницу, 9 июля, с немецким "Шальке". Начало в 19:00.

Напомним, что сборники Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин присоединились к "Шахтеру". Также в общую группу команды вернулся Исмаили.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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