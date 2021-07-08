Новичок Днепра-1: Чемпионат Украины сильнее румынского

Новый голкипер "Днепра-1" Валентин Кожокару поделился первыми впечатлениями от пребывания в днепровском клубе.

- Мне все понравилось здесь, все отлично! Очень хорошая инфраструктура. Поэтому, думаю, это большой шаг вперед для меня.

- Как ты узнал о варианте продолжения карьеры в "Днепре-1"?

- Мой агент сообщил о такой возможности. Мне понравилось - и вот, я здесь. Надеюсь, надеюсь добиться успеха на новом месте.

- Что ты знал об Украине, украинский футбол? Возможно, кто-то из румынских игроков что-то рассказывал об этом?

- Да, у меня есть близкий друг, который играл здесь - Александру Влад (бывший игрок "Днепра" 2013-2017 - прим.). Мы с ним играли в "Волунтари" в течение полугода, но знаем друг друга уже очень давно. Он очень положительно вспоминал о своем опыте здесь, отзывался хорошо о городе, о команде. Я приехал с открытым сердцем и надеюсь провести хороший сезон. Знаю, что здесь сильный чемпионат - сильнее румынский из-за наличия больших клубов. Это будет большой вызов для меня, и, надеюсь, я его выдержу.

- Это не первая твоя попытка поиграть за рубежом ...

- Действительно, у меня был неудачный опыт, когда я был совсем молод. Но сейчас совсем другая ситуация: я приобрел опыт, сыграл более сотни матчей в румынской лиге. Поэтому, будет все по-другому.

- Какими первыми словами можешь обратиться к болельщикам "Днепра-1"?

- Хочу сказать одно: я полностью буду отдаваться на каждой тренировке и в игре, чтобы мы достигли нашей цели", - подытожил Кожокару.