Буяльский: Побед на сборе не было, но установки тренера выполняли на 90 процентов

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский подвел итоги первого летнего сбора в Швейцарии.

- Самое главное, что обошлось без травм. На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы, тренировали выносливость и скорость. В принципе, неплохо провели спарринги. Да, побед не было, но тренерскую установку, как по мне, выполняли процентов на 90.

- На матч с "Люцерном" ты вышел с капитанской повязкой. Игра давалась непросто, но вам все же удалось вырвать ничью.

- Так сложилось, что нам быстро забили два мяча, и было сложно отыграться. В принципе, можно сказать, что после 15-й минуты мы контролировали игру, неплохо действовали, и были вознаграждены за свои старания в концовке встречи.

- Насколько важно восстановление для футболистов? Неоднократно доводилось видеть вас в термальных водах, и тренерский штаб к этому относится положительно.

- Я бы сказал, что это основное восстановление. Плюс массаж, бассейн, СПА. В принципе, все понравилось, и раз сбор обошелся без травм, значит, и восстановление было на уровне.

- Сборников встречаем на позитиве?

- Думаю, ребята отдохнут еще немного после изнурительного турнира. Им потребуется пауза — не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Они были долгое время без семей, жен, детей, и им необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к работе", - подытожил Буяльский.