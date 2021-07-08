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Верес планирует провести спарринги с Десной и новичком Второй лиги

Премьер-лига
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Подопечные Вирта продолжают подготовку к дебюту в УПЛ

Верес планирует провести спарринги с Десной и новичком Второй лиги

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о ближайших планах команды.

"После трех спаррингов во Львове мы на три дня перебазируемся в Киев, где сыграем еще две контрольные игры. Соперниками станут новичок Второй лиги "ЛНЗ-Лебедин" и, вероятно, "Десна".

Команда тренируется в двухразовом режиме. Все игроки работают с хорошим настроением и хорошим желанием – чувствуют, что есть конкуренция.

Есть травмированные. Это Сергей Панасенко, Сергей Шестаков и Виталий Дахновский. Стараемся в кратчайшие сроки поставить их на ноги, потому что именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) ЛНЗ (Лебедин)
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Источник:
НК Верес

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