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Игрок Десны: Когда такие клубы, как Олимпик, исчезают - плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом
Дегтярев поделился мнением о возможном исчезновении донецкого клуба
Фото: ФК Десна
Форвард "Десны" Максим Дегтярев рассказал о подготовке команды к новому сезону, а также поделился мнением о возможном исчезновении "Олимпика".
- Сборы проходят в штатном режиме. Началась вторая неделя, тренируемся два раза в день. Все как у всех. Идет подготовка к сезону. Акцент на физические кондиции.
- Сейчас активно обсуждают ситуация вокруг донецкого "Олимпика". Вы несколько лет играли в этом клубе. Поэтому, по Вашему мнению, будет ли "Олимпик" играть в сезоне 2021/22 УПЛ и, если не будет, то многое потеряет украинский футбол?
- Если бы это зависело от меня, то я бы хотел, чтобы "Олимпик" остался и выступал в Премьер-Лиге, ведь эта команда выходила в Еврокубки, показывала неплохой футбол. Когда такие коллективы исчезают, это всегда плохо и для чемпионата, и для страны в целом.
Поэтому я бы хотел, чтобы "Олимпик" остался. А получится. Знаю, что в течение 2-3 дней об этом должно стать известно.
- Чемпионат 2021/22 станет первым, после длительного перерыва, в котором в УПЛ сыграют сразу 16 клубов. Будет сложнее, или интереснее?
- На самом деле, будет гораздо интереснее. Главное, чтобы они соответствовали уровню УПЛ: по инфраструктуре, финансам. Для такой большой страны как Украина, думаю, 16 команд - нормальное количество. 12, на самом деле, было мало. Сейчас будет 16 - интереснее. К тому же, команды, которые поднялись из Первой лиги, — достойные.
- Кто из дебютантов УПЛ, по Вашему мнению, наиболее грозный соперник?
- Сложно сказать, кто сильнее. Так, "Верес" занял первое место в Первой лиге поэтому по результату, они сильнее. Но я видел игры "Черноморца" и "Металлиста 1925" - там очень качественные коллективы, которые, думаю, будут неплохо смотреться и в УПЛ, - отметил Дегтярев.
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