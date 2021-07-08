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От Серветта до Атлетика. Расписание спаррингов Динамо на втором летнем сборе
Киевляне вылетают на второй сбор в субботу
fcdynamo.kiev.ua
В субботу, 10 июля,
Во время подготовки к новому сезоне "бело-синие" проведут четыре контрольных матча на втором сборе.
Все поединки будут показаны на клубной странице "Динамо" в Youtube.
Расписание матчей (время киевское)
- 10 июля, 21:00 — "Серветт" — "Динамо"
- 14 июля, 20:00 — "Сьон" — "Динамо"
- 17 июля, 21:00 — "Ницца" — "Динамо"
- 20 июля, 16:00 — "Атлетик" — "Динамо"
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 16:53
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