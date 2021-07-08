  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. От Серветта до Атлетика. Расписание спаррингов Динамо на втором летнем сборе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

От Серветта до Атлетика. Расписание спаррингов Динамо на втором летнем сборе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне вылетают на второй сбор в субботу

От Серветта до Атлетика. Расписание спаррингов Динамо на втором летнем сборе

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В субботу, 10 июля, динамовцы вернутся в Швейцарию, где проведут второй предсезонный сбор.

Во время подготовки к новому сезоне "бело-синие" проведут четыре контрольных матча на втором сборе.

Все поединки будут показаны на клубной странице "Динамо" в Youtube.

Расписание матчей (время киевское)

  • 10 июля, 21:00 — "Серветт" — "Динамо"
  • 14 июля, 20:00 — "Сьон" — "Динамо"
  • 17 июля, 21:00 — "Ницца" — "Динамо"
  • 20 июля, 16:00 — "Атлетик" — "Динамо"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 16:53
Проиграем от Серветта до Атлетика...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...