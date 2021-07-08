От Серветта до Атлетика. Расписание спаррингов Динамо на втором летнем сборе

В субботу, 10 июля, динамовцы вернутся в Швейцарию, где проведут второй предсезонный сбор.

Во время подготовки к новому сезоне "бело-синие" проведут четыре контрольных матча на втором сборе.

Все поединки будут показаны на клубной странице "Динамо" в Youtube.

Расписание матчей (время киевское)