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СМИ: Кухаревич прибыл в расположение Труа

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Однако официальной информации клубы пока не дают

СМИ: Кухаревич прибыл в расположение Труа

fcrukh.com

Новина українською

8 августа стартует чемпионат во французской футбольной Лиге 1.

По информации Meta-ratings, в расположении "Труа", завоевавшего путевку в элитный дивизион, появился летний новичок, нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.

По имеющейся информации, 20-летний экс-игрок львовского "Руха" связан контрактом с "Труа" с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.

После окончания минувшего сезона Николая Кухаревича беспокоила травма, но до отъезда в Францию он сумел восстановиться.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 600 тысяч евро.

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В статье: Труа Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.07.2021 в 18:09
Хочется чтобы парень стал основным в команде,а ещё Довбыка продать куда-то и у сборной будет хороший выбор
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Джим Слэйд (Харьков)
08.07.2021 в 18:16
Довбыка продать, чтоб тоже лавку грел?)
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