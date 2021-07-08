СМИ: Кухаревич прибыл в расположение Труа

8 августа стартует чемпионат во французской футбольной Лиге 1.

По информации Meta-ratings, в расположении "Труа", завоевавшего путевку в элитный дивизион, появился летний новичок, нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.

По имеющейся информации, 20-летний экс-игрок львовского " Руха " связан контрактом с "Труа" с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.

После окончания минувшего сезона Николая Кухаревича беспокоила травма, но до отъезда в Францию он сумел восстановиться.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 600 тысяч евро.