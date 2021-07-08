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СМИ: Кухаревич прибыл в расположение Труа
Однако официальной информации клубы пока не дают
fcrukh.com
8 августа стартует чемпионат во французской футбольной Лиге 1.
По информации Meta-ratings, в расположении "Труа", завоевавшего путевку в элитный дивизион, появился летний новичок, нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич.
По имеющейся информации, 20-летний экс-игрок львовского "
После окончания минувшего сезона Николая Кухаревича беспокоила травма, но до отъезда в Францию он сумел восстановиться.
Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 600 тысяч евро.
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