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Заря - Пролетер: смотреть онлайн, видеотрансляция
Коллектив Скрипника продолжает подготовку
Фото: ФК Заря
Контрольный матч, 08.07.2021
"Заря" 17:30 "Пролетер"
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