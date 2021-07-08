Премьер-лига
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В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон
Довольно интересный дизайн
footyheadlines.com
Как известно, с нового сезона новым техническим спонсором "
Клуб еще не презентовал комплекты формы на новый сезон, однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов и сборных, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы "Шахтера".
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.07.2021 в 19:06
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 18:39
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