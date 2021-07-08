В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон

Как известно, с нового сезона новым техническим спонсором " Шахтера " стала компания Puma, которая пришла на смену Nike.

Клуб еще не презентовал комплекты формы на новый сезон, однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов и сборных, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы "Шахтера".