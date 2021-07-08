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В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон

Премьер-лига
(2 голосов)

Довольно интересный дизайн

В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон

footyheadlines.com

Новина українською

Как известно, с нового сезона новым техническим спонсором "Шахтера" стала компания Puma, которая пришла на смену Nike.

Клуб еще не презентовал комплекты формы на новый сезон, однако авторитетный ресурс FootyHeadlines, который специализируется на инсайдерской информации по формам футбольных клубов и сборных, уже опубликовал фотографии новой домашней и гостевой формы "Шахтера".

В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон - изображение 1В сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.07.2021 в 19:06
Тільки мені дизайн ватник нагадує?
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2021 в 18:39
Как ту форму уже только не меняли, а результата ноль.
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