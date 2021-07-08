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Беленький: В Рухе готовы были при расторжении контракта отдать мне 15 процентов из трех зарплат
Футболист утверждает, что клуб остался должен зарплату за 2-3 месяца
ФК Рух
Экс-форвард "
"В "Рухе" я столкнулся с обратной стороной футбола. Там не обращают внимания на то, какой ты футболист, что ты делаешь и как тренируешься. Случившееся со мной – тому пример.
В команду меня пригласил Юрий Бакалов, однако после его увольнения главным тренером назначили Ивана Федыка. Так сложилось, что я не играл. Всякое бывает, у каждого тренера свое видение футбола. Я решил подойти к Федыку и поинтересоваться, почему не играю.
Может причина какая-то есть, не позволяющая на меня рассчитывать. Делаю что-то не так, как хочет видеть тренер, или же мне нужно что-то подтянуть, чтобы начать играть. Когда у нас состоялся разговор и я задал ему упомянутые вопросы, то в ответ услышал: "Ну, не знаю".
Спустя две недели мне сообщили, что я буду тренироваться с дублем "Руха".
Через неделю меня поставили в известность, что хотят разорвать со мной контракт. Это было всего за одну или две недели до истечения трансферного окна. Уже на тот момент передо мной у клуба была задолженность по зарплате. Платили всем, кроме определенных футболистов, уходивших из "Руха".
Получается, что на тех, с кем хотели расторгнуть контракт, в клубе хотели сэкономить. Не знаю, для чьей выгоды это делалось. Не знаю также, был ли в курсе об этом президент "Руха".
Расчет в львовском клубе был прост. Долгое время он не платил зарплату, чтобы потом дать лишь какую-то ее часть, сыграв на коронной фразе: "Ты понимаешь, что времени до закрытия трансферного окна осталось совсем мало, а тебе ведь нужно играть".
Этим самым в клубе давили на сознание футболиста, которого, разумеется, не может не беспокоить его дальнейшая карьера. После этого я понял, что с "Рухом" мне явно не по пути.
В "Рухе" готовы были при расторжении контракта отдать мне 15 процентов из трех зарплат. До сегодняшнего дня никто из львовского клуба со мной не связывался и ровным счетом ничего в плане выплаты мне задолженностей не изменилось. А ведь прошло уже больше, чем полгода", – сказал Беленький.
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