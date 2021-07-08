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Сивасспор еще на сезон продолжил аренду Кайоде
Ларри остается в Турции
sivasspor.org.tr
Турецкий "Сивасспор" объявил о продлении аренды форварда "
Нигериец провел в "Сивасспоре" прошлый сезон, однако клубы договорились об аренде и на сезон 2021/22.
Футболист уже присоединился к турецкой команде на тренировочном сборе.
Напомним, что в прошлом сезоне Кайоде сыграл за "Сивасспор" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.
Отметим, что договор 28-летнего Кайоде с "горняками" истекает в июне 2022-го, при этом ранее СМИ сообщали, что нигериец не горит желанием продлевать соглашение.
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