Сивасспор еще на сезон продолжил аренду Кайоде

Турецкий "Сивасспор" объявил о продлении аренды форварда " Шахтёра " Оларенважу Кайоде.

Нигериец провел в "Сивасспоре" прошлый сезон, однако клубы договорились об аренде и на сезон 2021/22.

Футболист уже присоединился к турецкой команде на тренировочном сборе.

Напомним, что в прошлом сезоне Кайоде сыграл за "Сивасспор" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Отметим, что договор 28-летнего Кайоде с "горняками" истекает в июне 2022-го, при этом ранее СМИ сообщали, что нигериец не горит желанием продлевать соглашение.