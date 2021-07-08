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Официально: Олимпик снялся с УПЛ, клуб приостанавливает свою деятельность

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Конец истории

Официально: Олимпик снялся с УПЛ, клуб приостанавливает свою деятельность

olimpik.com.ua

Новина українською

"Олимпик" принял решение сняться с чемпионата УПЛ. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона!

Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с "донецкими фантазерами".

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК "Олимпик" Донецк навсегда останется в его истории", - сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (9)
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СТОП крот (Киев)
08.07.2021 в 20:54
А кода итальянское чмо баранка, уйдет?
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+2
0
aleks68
08.07.2021 в 20:34
и чего добился павелко?уничтожил одних и притянет в упл за уши хитрожопых .....из миная.они видите ли имеют право.минаю место в первой лиге.это и есть спортивный принцип.вот и аукнулось расширение упл до 16 команд.популяризация футбола на словах.а на деле?кто следующий?зачем играть если можно остаться изменив регламент?пусть лучше будет 15 если так с гарантиями
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.07.2021 в 20:34
Сейчас колхоз Минай вернут и не будет интриги за зону вылета, лучше Металл давайте в упл
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0
-1
Romb_DK (Київ)
08.07.2021 в 20:34
Оторвали б.. голову
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.07.2021 в 20:33
павелка и шарага добились своего. а то, судя по каментам, многие с памятью золотой рыбки забыли, что олимпик и гельзина забили за то, что они первыми решились называть вещи своими именами
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+5
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
08.07.2021 в 20:32
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+3
-1
vukic88 (Карижин)
08.07.2021 в 20:26
Мало хто засумує та згадає, шкода лише що замість одного Г прийде інше Г.
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+2
-3
Дядько Петро (Волинь)
08.07.2021 в 20:24
все нормально. жаль тільки що Минай напевно останеться до Нового Року. Нічого не маю проти олімпіка. але клуби без історіїї і які не мають свого вболівальника - це баласт.
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+1
-1
aleks68
08.07.2021 в 20:41
а что нормально?волынь тоже вылетела в первую лигу и играет там.у неё нет права вернуться таким образом?чем минай лучше?их уже исключили из состава упл.боритесь за место под солнцем с металлистом,кривбассом и прочими.
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+1
-1


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