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Динамо почти договорилось о переходе форварда московского ЦСКА
Долгожданный нападающий для Луческу
Фото: matchtv.ru/ автор: Олег Бухарев
Киевское "Динамо" находится на финальной стадии переговоров с московским ЦСКА по форварду Илье Шкурину. Об этом пишет у себя в твиттере журналист Игорь Бурбас.
По его информации, речь идет об аренде с правом выкупа. 21-летний белорус имеет все шансы поехать с киевлянами уже на второй предсезонный сбор.
Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020-го, но не имеет места в основном составе. В общей сложности на его счету 3 гола в 19 матчах за москвичей. Кроме того, Илья забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Беларуси, где выступал за три клуба.
Помимо спорта, Шкурин известен своей активной гражданской позицией. Летом 2020-го он отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко. В отместку федерация исключила его из команды.
Напомним, в "Динамо" остался всего один опытный и здоровый центрфорвард: Владислав Супряга. Артем Беседин выбыл на полгода из-за травмы, а Франа Соля клуб отдал в аренду "Эйбару".
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