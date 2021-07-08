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Динамо почти договорилось о переходе форварда московского ЦСКА

Премьер-лига
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(1 голосов)

Долгожданный нападающий для Луческу

Динамо почти договорилось о переходе форварда московского ЦСКА

Фото: matchtv.ru/ автор: Олег Бухарев

Новина українською

Киевское "Динамо" находится на финальной стадии переговоров с московским ЦСКА по форварду Илье Шкурину. Об этом пишет у себя в твиттере журналист Игорь Бурбас.

По его информации, речь идет об аренде с правом выкупа. 21-летний белорус имеет все шансы поехать с киевлянами уже на второй предсезонный сбор.

Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020-го, но не имеет места в основном составе. В общей сложности на его счету 3 гола в 19 матчах за москвичей. Кроме того, Илья забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Беларуси, где выступал за три клуба.

Помимо спорта, Шкурин известен своей активной гражданской позицией. Летом 2020-го он отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко. В отместку федерация исключила его из команды.

Напомним, в "Динамо" остался всего один опытный и здоровый центрфорвард: Владислав Супряга. Артем Беседин выбыл на полгода из-за травмы, а Франа Соля клуб отдал в аренду "Эйбару".

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Комментарии (7)
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Водитель трамвая (Бухарест)
08.07.2021 в 22:52
А-ха-хах, Суркисы миллионы украинских денег в Рашку отдадут. Чтобы они на эти деньги бомбы на Донбасс сбрасывали. Ау, патриоты, вы где?
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.07.2021 в 22:45
Супермегатрансфери рівня Костевич - Бєлуце продовжуються. У мене більше немає питань та ілюзій щодо Суркіса, він вже давно не молодий чоловік і вже не зміниться, жмотство - це невиліковно. Можна і до перевіреної схеми повернутися і напередодні ЛЧ "посилитися" вільними агентами, умовними громовими, гладкими, федорчуками, морозюками - і таке вже проходили.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 22:34
Да и позиция \этого Шкурина странная. Противник Лукашенка, но почему-то захотел подписать контракт с российским клубом, и выступаетв стране, которая является саттелитом этого же Лукашенка.
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0
-2
Зритель (Харьков)
08.07.2021 в 22:29
Ехать на чемпионат мира в Россию нельзя, украинских игроков, выступающих в России, брать в сборную нельзя, но футболистов, играющих в России, покупать можно. Суркис не патриот?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 22:30
это двойные стандарты. Хотя по логике - этот трансфер - это спонсирование армии РФ, которая убивает украинцев. Но что поделать.
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0
-2
royalstas (Вінниця)
08.07.2021 в 22:26
оце так нап....... чую в цій компашці з білоруса і Супряги хороші шанси заграти в основі має Ванат)
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0
-2
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Кююмалайнен (Київ)
08.07.2021 в 22:26
Да уж... Тот же Кулач, но беларусский. Европейца или бразильца никак?
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0
0


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