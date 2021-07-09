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Тете: В Киеве тренироваться лучше, так как ты дома

Премьер-лига
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Горняки продолжают готовится к сезону в Австрии

Тете: В Киеве тренироваться лучше, так как ты дома

ФК Шахтер

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Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал о первых спаррингах на сборах, усталости и новинках в тренировочном процессе

– Команда уже провела три спарринга на сборах. Как чувствуешь себя физически?

– Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это очень хорошо для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя показали, играя с крепкими соперниками. Показали, что мы сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

– На австрийских сборах "Шахтер" уже больше двух недель, и за это время был лишь один выходной. Усталость чувствуется?

– Нет, это важно. Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

– Что изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба?

– Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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