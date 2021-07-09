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Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Игрок отправится на сборы с киевским клубом

Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо

Фото: flickr.com

Новина українською

Нападающий московского "ЦСКА" Илья Шкурин действительно может перейти в киевское "Динамо".

Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию.

Речь идет об аренде без права выкупа", – сказал Запорожану.

Напомним, что в минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в 9 матчах РПЛ и забил 3 гола.

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В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Аркадий Запорожану Илья Шкурин
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Источник:
Sport24.ru

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Комментарии (3)
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kandaur (Киев)
09.07.2021 в 09:50
Суркіси уже у відкриту ссуть в очі
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0
0
янковский ян (Запорожье)
09.07.2021 в 08:28
Не могу понять зачем он нужен в аренде без права выкупа
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+1
0
Footballers (Умань)
09.07.2021 в 08:18
Шкура Опзжопна рускій мір не пройде
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+1
0


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