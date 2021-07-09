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Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо
Игрок отправится на сборы с киевским клубом
Фото: flickr.com
Нападающий московского "ЦСКА" Илья Шкурин действительно может перейти в киевское "Динамо".
Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.
"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию.
Речь идет об аренде без права выкупа", – сказал Запорожану.
Напомним, что в минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в 9 матчах РПЛ и забил 3 гола.
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Источник:Sport24.ru
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Комментарии (3)
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kandaur (Киев)
09.07.2021 в 09:50
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янковский ян (Запорожье)
09.07.2021 в 08:28
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Footballers (Умань)
09.07.2021 в 08:18
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