Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо

Нападающий московского "ЦСКА" Илья Шкурин действительно может перейти в киевское "Динамо".

Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", – сказал Запорожану.

Напомним, что в минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в 9 матчах РПЛ и забил 3 гола.