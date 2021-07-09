Заря продлила контракт с хавбеком

Полузащитник Максим Казаков продлил контракт с "Зарей". Об этом сообщает zaryalg.com.

Новое соглашение между рассчитано до лета 2023 года.

25-летний Казаков присоединился к "Заре" в июне 2018 года. За это время хавбек принял участие в 8 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.