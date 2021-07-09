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Заря продлила контракт с хавбеком
До лета 2023 года
Фото: zaryalg.com
Полузащитник Максим Казаков продлил контракт с "Зарей". Об этом сообщает zaryalg.com.
Новое соглашение между рассчитано до лета 2023 года.
25-летний Казаков присоединился к "Заре" в июне 2018 года. За это время хавбек принял участие в 8 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
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Источник:zaryalg.com
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