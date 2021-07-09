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Металлист 1925 проведет еще четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг

Премьер-лига
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В сезоне 2021/22 харьковская команда будет выступать в УПЛ

Металлист 1925 проведет еще четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг

Фото: facebook.com/metalist1925

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Руководство "Металлиста 1925" вместе с тренерским штабом согласовало расписание товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе перед стартом предстоящего сезона.

До старта нового сезона "желто-синие" проведут четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг:

  • 11 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Полтава"
  • 12 июля, 17:00. "Металлист 1925" - "Кривбасс"
  • 15 июля, 18:00. "Металлист 1925" - "Альянс"
  • 16 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Краматорск"

Напомним, что "Металлист 1925" будет выступать в УПЛ в сезоне 2021/22.

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В статье: Авангард (Краматорск) Кривбасс (Кривой Рог) СК Полтава Металлист 1925 (Харьков) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
metalist1925.com

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