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Металлист 1925 проведет еще четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг
В сезоне 2021/22 харьковская команда будет выступать в УПЛ
Фото: facebook.com/metalist1925
Руководство "Металлиста 1925" вместе с тренерским штабом согласовало расписание товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе перед стартом предстоящего сезона.
До старта нового сезона "желто-синие" проведут четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг:
- 11 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Полтава"
- 12 июля, 17:00. "Металлист 1925" - "Кривбасс"
- 15 июля, 18:00. "Металлист 1925" - "Альянс"
- 16 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Краматорск"
Напомним, что "Металлист 1925" будет выступать в УПЛ в сезоне 2021/22.
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Источник:metalist1925.com
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