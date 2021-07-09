Металлист 1925 проведет еще четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг

Руководство "Металлиста 1925" вместе с тренерским штабом согласовало расписание товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе перед стартом предстоящего сезона.

До старта нового сезона "желто-синие" проведут четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг:

11 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Полтава"

12 июля, 17:00. "Металлист 1925" - "Кривбасс"

15 июля, 18:00. "Металлист 1925" - "Альянс"

16 июля, 18:00. "Металлист 1925" - СК "Краматорск"

Напомним, что "Металлист 1925" будет выступать в УПЛ в сезоне 2021/22.