Стал известен еще один спарринг-партнер Мариуполя на летних сборах

Свой следующий спарринг на сборе в Сандыклы "Мариуполь" проведет 11-го июля.

Соперником "азовцев" станет "Полесье". Житомирская команда, выступающая в Первой лиге, проводит свой сбор недалеко от лагеря мариупольцев.

Спарринг состоится в Испарте на стадионе "Шехир Ататюрк". О времени начала игры будет сообщено позже.

Напомним, что в первом матче на турецком сборе "Мариуполь" обыграл сербский "Пролетар" (1:0).