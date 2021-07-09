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Стал известен еще один спарринг-партнер Мариуполя на летних сборах

Премьер-лига
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"Азовцы" продолжают подготовку к новому сезону

Стал известен еще один спарринг-партнер Мариуполя на летних сборах

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Свой следующий спарринг на сборе в Сандыклы "Мариуполь" проведет 11-го июля.

Соперником "азовцев" станет "Полесье". Житомирская команда, выступающая в Первой лиге, проводит свой сбор недалеко от лагеря мариупольцев.

Спарринг состоится в Испарте на стадионе "Шехир Ататюрк". О времени начала игры будет сообщено позже.

Напомним, что в первом матче на турецком сборе "Мариуполь" обыграл сербский "Пролетар" (1:0).

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В статье: ФК Мариуполь Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Мариуполь

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