Динамо пропустит первый тур УПЛ

"Динамо" начнет чемпионат Украины позже запланированного календарем срока. Об этом пишет Meta-ratings.

В первом туре динамовцы должны были сыграть 25 июля против донецкого "Олимпика". Однако, поскольку донецкий клуб снялся с чемпионата страны, игра против другого клуба, который займет место дончан, будет перенесена на другой день. Об этом уже достигнута принципиальная договоренность.

Таким образом, новый сезон для команды Мирчи Луческу начнется со второго тура УПЛ. По календарю, в базовый день второго тура (31 июля) "Динамо" сыграет против дебютанта элитного дивизиона – ровенского "Вереса".

Напомним, что ранее между УПЛ "Динамо" и "Шахтером" была достигнута договоренность о переносе матча за Суперкубок страны, который состоится 22 сентября.