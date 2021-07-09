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Динамо пропустит первый тур УПЛ

Премьер-лига
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(2 голосов)

Из-за снятия с чемпионата страны "Олимпика"

Динамо пропустит первый тур УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" начнет чемпионат Украины позже запланированного календарем срока. Об этом пишет Meta-ratings.

В первом туре динамовцы должны были сыграть 25 июля против донецкого "Олимпика". Однако, поскольку донецкий клуб снялся с чемпионата страны, игра против другого клуба, который займет место дончан, будет перенесена на другой день. Об этом уже достигнута принципиальная договоренность.

Таким образом, новый сезон для команды Мирчи Луческу начнется со второго тура УПЛ. По календарю, в базовый день второго тура (31 июля) "Динамо" сыграет против дебютанта элитного дивизиона – ровенского "Вереса".

Напомним, что ранее между УПЛ "Динамо" и "Шахтером" была достигнута договоренность о переносе матча за Суперкубок страны, который состоится 22 сентября.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (31)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
09.07.2021 в 13:11
так а смысл? игра завтра? не пойму переноса,кто обьяснит ?
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.07.2021 в 12:21
Все зрозуміло СуВсеКу! Олімпік, зборище босів клубів, Мінай, Павелка та ША... а от про дона Р... не треба
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+1
0
ratio (Дн-жинск)
09.07.2021 в 12:00
Контрольные же матчи проводят ? Че ж не сыграть вовремя с разобранным Минаем ? Их и вторым составом должны разносить без вопросов. Если же не могут, то зачем такие немощи в Динамо ?
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+1
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 12:14
Так там не с кем сейчас играть. У Миная игроков на контракте на один состав нету. Ждали решения вопроса с Олимпиком. Да и на сегодня официально не объявлено кто будет в УПЛ.
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+3
0
football_soccer (Украина)
09.07.2021 в 11:58
если не ошибаюсь, прошлым летом, первая лига закончилась за 2 недели до старта УПЛ и ничего же, зашли 3 команды и начали играть. А тут до сих пор не решили, кому место продать?
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
09.07.2021 в 11:28
УПЛ, вообще должно быть переименовано в Суперлигу, в которой должно участвовать только 10 клубов в четыре круга (ДК, ШД, Днепр-1, Заря, Колос, Александрия, Ворскла, Металлист, ФК Львов, Рух). Остальные в Первую лигу доказывать свое право на участие в Суперлиге. Победитель Первой лиги играет переходной матч с последней командой Суперлиги. Намного меньше было бы проходных матчей.
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+2
-6
royalstas (Вінниця)
09.07.2021 в 12:03
Що ти таке верзеш...... Зняття Олімпіка це ще відлуння падіння нашого чемпіонату після війни. Грай вони в Донецьку такої фігні не було б. Проходять природні процеси і надіюсь Олімпік один з останніх клубів УПЛ який припинить своє існування.
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+3
0
Dortmund 09 (Киев)
09.07.2021 в 12:11
А зачем нам много слабых команд? Для этого есть Первая, вторая и любительская лига. Если команд уровня Ворсклы или Колоса будет хотя бы 20, то конечно можно и УПЛ расширить до 14-16 команд. Но пока относительно крепких клубов только 8-10, остальные отбывают номер просто.
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 11:24
Пускай Динамо до нового года не играет игроки же устали
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+3
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.07.2021 в 13:11
Ты так и не ответил на вопрос: какая связь между "Майданом" и военной агрессией парашки?
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 11:23
Павелко человек Суркисов все ради Динамо.браво ффу
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+2
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.07.2021 в 13:11
И снова скрепное чепушило таврия19752009 все переворачивает, потому что просто дурное. Был бы павелко человеком суркисов - не получили бы 0-3 от фк подстилка. Примеров еще масса, но зачем же они тупым лаптеногим тридварасам.
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
09.07.2021 в 11:21
Что за бред, так вместо Олимпика будет другой клуб, какая разница какой клуб будет в первом туре, ну так какая же причина не играть на самом деле??? Хочу играю, хочу не играю. У нас базарная лига ХОТЕЛКА....
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
09.07.2021 в 12:04
Може в тому що у Миная зараз на контракті 6 футболістів???? І річ йде не в якійсь зіграності і натренованості а впринципі в можливості вийти гідним складом на поле......
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+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
09.07.2021 в 10:52
началось...Базар лига.....
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+2
-2
KDK2020 (Киев)
09.07.2021 в 10:41
Так боялись игры с величайшем Бандупиком, что занесли шубы Знаку Вопроса, чтобы он снял бандюковичей с чемпионата. И да, пусть играют с совсем командами, которых нет в УПЛ, и одновременно. Обнаглели менты, НКВД, цыгане и евреи, мешающие пофигистам красиво жить.
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+5
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.07.2021 в 10:40
Сліпиші те що Динамо поки грати ні з ким в упор не побачили... СЛІПИШІ!
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 10:40
Якщо й не відбудеться гра, то з ініціативи Мінтая.
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+4
-3
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 11:05
Суперкубок тоже просто так перенесли...
Ответить
+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 11:36
До речі на користь Смоктаря-010, бо йому скоро грати у 3му раунді ЛЧ. Й вилітати.
+3
-1
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 11:54
Я тебе уже не раз говорил, если ты смоктарь, то не нужно об этом всем говорить, не будь как ПРОСТО КАКАШКИН
Ответить
+1
-4
pofiq 50 (Олександрія)
09.07.2021 в 10:37
Почалося білять знову,ці переноси..Хай грають з Минаєм..
Ответить
+5
-4
Alex-696 (Немирів)
09.07.2021 в 11:18
А минай вже в УПЛ?
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 11:36
Давно вже...
+1
0
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 12:20
ще нэ...
0
-2
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 10:26
Опять кому то шубы пообещали или уже занесли
Ответить
+7
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2021 в 10:39
А можливо хотіли трибуну підірвати...
Ответить
+6
-5
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 12:21
ага, вместе с тобой и какашкиным дурачком
0
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
09.07.2021 в 12:03
Замерз, чи примерз? Скорчило в знак запитання? Хочеш зігрітись, все про шубку мрієш? Бідненький ....
Ответить
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 12:09
+1
0
ZNAK_VOPROSA
09.07.2021 в 12:47
Ты идиот?
0
-1


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