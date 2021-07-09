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Новости со сборов Динамо и Шахтера. Кто новички? Европодкаст #29
Сегодня говорим только об украинском футболе
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Сегодня в новом выпуске Европодкаста мы отдохнем от разговоров о чемпионате Европы. Главная тема - чемпионат Украины и подготовка клубов УПЛ к новому сезону. Кто и где тренируется? Кого подписали наши гранды? Отвечаем на ключевые вопросы, а также делимся мыслями по замене Олимпика на Минай. Ждем вас в 21:00!
Ведущие: Александр Рыженко и Георгий Грошев
Режиссер: Александр Рыженко
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