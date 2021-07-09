Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика

Руководство "Динамо" рассматривает вариант с обменом своих игроков на нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

По информации Dynamomania, в контексте этого обмена упоминаются Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов.

В минувшем сезоне за "Днепр-1" Артем провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)

Киевское "Динамо" в данный момент занимается поиском нападающего, который бы смог заменить получившего серьезную травму колена Артема Беседина.

Ранее сообщалось, что киевляне могут арендовать беларуского форварда "ЦСКА" Илью Шкурина.