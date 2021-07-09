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Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне ищут кандидатов на позицию форварда

Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Динамо" рассматривает вариант с обменом своих игроков на нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

По информации Dynamomania, в контексте этого обмена упоминаются Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов.

В минувшем сезоне за "Днепр-1" Артем провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)

Киевское "Динамо" в данный момент занимается поиском нападающего, который бы смог заменить получившего серьезную травму колена Артема Беседина.

Ранее сообщалось, что киевляне могут арендовать беларуского форварда "ЦСКА" Илью Шкурина.

Читайте такжеTuttosport: Днепр-1 просит чуть меньше 10 млн евро за Довбика
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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Артем Довбик Богдан Леднев СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
09.07.2021 в 13:14
Один уже перешёл,где он сейчас? вечно перспективный,то болонья то дженоа никак не купит,пусть идёт в европу и не думает даже за "вэликий клуб" сгниёт там
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Header (Черкассы)
09.07.2021 в 13:10
О, може, як перейде, то і в збірній почнуть часу більше давати - у нас же ж належність до певних клубів є критерієм
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oleg dynamo (львівська)
09.07.2021 в 13:07
мені пацан до вподоби....з нього може бути зиск....треба брати по любому...
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