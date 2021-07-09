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Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика
Киевляне ищут кандидатов на позицию форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Динамо" рассматривает вариант с обменом своих игроков на нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.
По информации Dynamomania, в контексте этого обмена упоминаются Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов.
В минувшем сезоне за "Днепр-1" Артем провел 27 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 29 июня форвард принес победу Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 доп.время)
Киевское "Динамо" в данный момент занимается поиском нападающего, который бы смог заменить получившего серьезную травму колена Артема Беседина.
Ранее сообщалось, что киевляне могут арендовать беларуского форварда "ЦСКА" Илью Шкурина.
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