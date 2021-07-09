Тренер Шахтера по технике Бьянко: Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии

Новый тренер " Шахтера " по технике Паоло Бьянко рассказал о работе с Роберто Де Дзерби

– Паоло, вы тренер по технике, что входит в ваши обязанности?

– Я выполняю не только технические задачи, но и работаю как ассистент вместе с Давиде Поссанцини и Микеле Кавалли. Мы стараемся делать все, о чем просит нас Де Дзерби. Одним словом, мы здесь для того, чтобы помогать Мистеру.

– Будучи футболистом, вы играли в обороне. Сейчас тоже больше работаете с защитниками?

– Совершенно точно, более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.

– Как началось сотрудничество с Роберто Де Дзерби, вы давно знакомы?

– 15 лет назад мы играли вместе в "Катании" в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.

– Как вы отреагировали на предложение "Шахтера" и переезд в Украину?

– У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что "Шахтер" – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне.

– Что могли бы сказать болельщикам "Шахтера"?

– Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки.