Официально. Динамо подписало вингера Колоса Антюха

" Динамо " подписало контракт с 23-летним фланговым форвардом "Колоса" Денисом Антюхом.

Соглашение с футболистом, рассчитано на 4 ближайших года.

Ранее СМИ сообщали, что данный трансфер обойдется киевлянам в 500 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Антюх провел за "Колос" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Антюх является воспитанником ахтырского "Нафтовика", в системе которого выступал с 2010-го по 2018-й годы.

В летнее межсезонье Денис пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отметившись двумя забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".