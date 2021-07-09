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Официально. Динамо подписало вингера Колоса Антюха
Новый этап в карьере футболиста
fcdynamo.kiev.ua
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Соглашение с футболистом, рассчитано на 4 ближайших года.
Ранее СМИ сообщали, что данный трансфер обойдется киевлянам в 500 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Антюх провел за "Колос" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.
Антюх является воспитанником ахтырского "Нафтовика", в системе которого выступал с 2010-го по 2018-й годы.
В летнее межсезонье Денис пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отметившись двумя забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".
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