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Официально. Динамо подписало вингера Колоса Антюха

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Новый этап в карьере футболиста

Официально. Динамо подписало вингера Колоса Антюха

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" подписало контракт с 23-летним фланговым форвардом "Колоса" Денисом Антюхом.

Соглашение с футболистом, рассчитано на 4 ближайших года.

Ранее СМИ сообщали, что данный трансфер обойдется киевлянам в 500 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Антюх провел за "Колос" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Антюх является воспитанником ахтырского "Нафтовика", в системе которого выступал с 2010-го по 2018-й годы.

В летнее межсезонье Денис пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отметившись двумя забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (11)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 18:28
Не розумію, для чого такий довгий контракт? А якщо раптом за півроку не за грає? Що з ним потім робити?
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 17:49
А у Шахтера только 3 новичка Динамо опять чемпион?
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 18:29
Зате шахтьор виграє Лігу чемпіонів. )))
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 18:32
Дай Бог нашому теляті вовка з'їсти.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2021 в 16:59
норм усиление. результативность как вингера/форварда так себе, хз, зато на сборах хорошо себя проявил двушечкой
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 18:30
На зборах і я себе можу проявити, А от у ЛЧ...
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0
0
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 16:44
Удачи.Вот так и должно быть.Поиграл в середняке хорошо пошел на повышение.Главное чтоб играл и забивал.500 тисяч для Колосков не плохо купят парочку игроков
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+3
0
LAZ E183 (Рига)
09.07.2021 в 16:59
Не пригадую, Колос колись купував гравців?
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+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 18:30
Брав
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 16:43
Смотрел все матчи на подготовительном сборе. Очень неплохо проявил себя. P.S. Кулачу наверное дают ещё один шанс на втором сборе.
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+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
09.07.2021 в 16:40
Рад за парня
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+4
-1


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