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Минай - главный претендент на замену Олимпика в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако данное решение еще должны подтвердить клубы УПЛ

Минай - главный претендент на замену Олимпика в УПЛ

fcminaj.com

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, кто может заменить "Олимпик", который снялся с розыгрыша чемпионата.

По словам функционера, главным претендентом занять вакантное место является "Минай", но есть и другие варианты, о которых, впрочем, Дикий не стал распространяться.

"Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - "Минай".

Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона", - сказал Дикий.

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Дикий ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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78syava78 (Харьков)
09.07.2021 в 18:23
Да какой нахрен Минай они вылетели. Пусть лучше какая нибудь команда с первой лиги. Чё за бред. Можно вылетать а потом возвращаться. Кто угодно только не они
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0
0
фрілансер (Львів)
09.07.2021 в 18:20
А чому Минай, а не Карпати!? В нас і база. і школа, і традиції. а бабло знайдуть...
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0
0
avatar
dima1968bogdan (москва)
09.07.2021 в 17:32
Ну какой Минай они вылетели!Должна заходить команда с первой лиги четве́ртая или пятаяА Минай пусть пробует зайти на следующий сезон в упл
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+5
0
avatar
2.dc (Николаев)
09.07.2021 в 17:21
) ... Ж какое-то ... если это Главный, то каковы же другие? Огласите пжалуста весь список ... )))
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+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 17:20
«зараз будемо пропонувати клубам кілька варіантів». Т.е. ещё не факт. Ну что ж, будем продолжать следить за спектаклем. О, сколько нам открытий чудных готовит… УАФ!
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
09.07.2021 в 17:09
Будуть з Чорноморцем і Олександрією за 14 місце боротися.
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+1
0
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 17:15
Еще Металлист 1935 вышли в УПЛ и вообще без транферов.Просто позор что происходит в УГПЛ.
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+2
-2


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