Минай - главный претендент на замену Олимпика в УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, кто может заменить "Олимпик", который снялся с розыгрыша чемпионата.

По словам функционера, главным претендентом занять вакантное место является "Минай", но есть и другие варианты, о которых, впрочем, Дикий не стал распространяться.

"Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - "Минай".

Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона", - сказал Дикий.