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Минай - главный претендент на замену Олимпика в УПЛ
Однако данное решение еще должны подтвердить клубы УПЛ
fcminaj.com
Исполнительный директор
По словам функционера, главным претендентом занять вакантное место является "Минай", но есть и другие варианты, о которых, впрочем, Дикий не стал распространяться.
"Будет запущена процедура замены участника УПЛ. Мы сейчас будем предлагать клубам несколько вариантов, но главный из них - "Минай".
Если клубы это поддержат, то исполнительный комитет УАФ должен будет утвердить состав участников сезона", - сказал Дикий.
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