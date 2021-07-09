Шахтер не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио

Защитник " Шахтера " Витао рассматривался как кандидат на поездку в Токио на Олимпиаду-2020 в составе сборной Бразилии, сообщает Plantao Enfoco.

Витао должен был заменить уентрбека Габриэла из "Арсенала", который получил травму и выбыл из состава команды.

Впрочем, "Шахтер" не согласился отпустить игрока в Токио.

"Горняки" отказали из-за плотного графика во время Олимпиады, а также рисков с ковидом.

Отмечается, что футбольный турнир на Олимпиаде не является официальным турниром ФИФА, поэтому клубы отпускают игроков по своему усмотрению.

Напомним, что футбольный олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 7 августа.