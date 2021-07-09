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Шахтер не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио

Премьер-лига
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(1 голосов)

Витао должен был заменить Габриэла из Арсенала

Шахтер не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассматривался как кандидат на поездку в Токио на Олимпиаду-2020 в составе сборной Бразилии, сообщает Plantao Enfoco.

Витао должен был заменить уентрбека Габриэла из "Арсенала", который получил травму и выбыл из состава команды.

Впрочем, "Шахтер" не согласился отпустить игрока в Токио.

"Горняки" отказали из-за плотного графика во время Олимпиады, а также рисков с ковидом.

Отмечается, что футбольный турнир на Олимпиаде не является официальным турниром ФИФА, поэтому клубы отпускают игроков по своему усмотрению.

Напомним, что футбольный олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 7 августа.

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В статье: Бразилия Шахтер (Донецк) Витао
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Источник:
Plantao Enfoco

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
09.07.2021 в 18:42
Как по мне, этому не может быть никаких усмотрений, ни разумных, ни неразумных, никаких ... Свинюки, однако ... (
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