Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер не отпустил Витао на Олимпиаду в Токио
Витао должен был заменить Габриэла из Арсенала
shakhtar.com
Защитник "
Витао должен был заменить уентрбека Габриэла из "Арсенала", который получил травму и выбыл из состава команды.
Впрочем, "Шахтер" не согласился отпустить игрока в Токио.
"Горняки" отказали из-за плотного графика во время Олимпиады, а также рисков с ковидом.
Отмечается, что футбольный турнир на Олимпиаде не является официальным турниром ФИФА, поэтому клубы отпускают игроков по своему усмотрению.
Напомним, что футбольный олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 7 августа.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- Ярославский рассказал, во сколько ему обойдется аренда ОСК Металлист
- Агент уточнил детали перехода форварда ЦСКА в киевское Динамо
- Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО