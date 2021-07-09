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Рух может сняться с чемпионата УПЛ
Ситуация продолжает развиваться
Львовский "
Причина – ситуация со стадионами во Львове.
Напомним, что
Ранее "Рух" и "Львов" из-за разногласий с руководством "Арены Львов" приняли решение проводить домашние матчи именно на "Украине".
"Интересно, что во Львове уже несколько дней было известно о том, что стадион "Украина" не получит третью категорию. И это делалось через минспорт (!), где не в восторге от конфликта "Арены Львов" с местными клубами и отказа последних играть на этом стадионе.
Но и не минспорта единственным. Это лишь вспомогательный фактор в этой истории. Ситуация – в конфликте между Павелко с одной стороны, и Козловским и Александром Шевченко с другой. Когда матч "Руха" переносили с "Арены Львов" на СКИФ. Чтобы готовить поле для сборной Украины, а она там так и не сыграла", – написал Сенькив.
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