Рух может сняться с чемпионата УПЛ

Львовский " Рух " раздумывает над решением о снятии с УПЛ, сообщил журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Причина – ситуация со стадионами во Львове.

Напомним, что УАФ понизила стадион "Украина" в категории арен Украины , и теперь на нем нельзя проводить матчи УПЛ.

Ранее "Рух" и "Львов" из-за разногласий с руководством "Арены Львов" приняли решение проводить домашние матчи именно на "Украине".