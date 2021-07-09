  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух может сняться с чемпионата УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух может сняться с чемпионата УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ситуация продолжает развиваться

Рух может сняться с чемпионата УПЛ

Новина українською

Львовский "Рух" раздумывает над решением о снятии с УПЛ, сообщил журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Причина – ситуация со стадионами во Львове.

Напомним, что УАФ понизила стадион "Украина" в категории арен Украины, и теперь на нем нельзя проводить матчи УПЛ.

Ранее "Рух" и "Львов" из-за разногласий с руководством "Арены Львов" приняли решение проводить домашние матчи именно на "Украине".

"Интересно, что во Львове уже несколько дней было известно о том, что стадион "Украина" не получит третью категорию. И это делалось через минспорт (!), где не в восторге от конфликта "Арены Львов" с местными клубами и отказа последних играть на этом стадионе.

Но и не минспорта единственным. Это лишь вспомогательный фактор в этой истории. Ситуация – в конфликте между Павелко с одной стороны, и Козловским и Александром Шевченко с другой. Когда матч "Руха" переносили с "Арены Львов" на СКИФ. Чтобы готовить поле для сборной Украины, а она там так и не сыграла", – написал Сенькив.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mikh (Київ)
09.07.2021 в 20:26
Яке їхало таке здибало... львівські хитрож..і бізнесмени і керівництво УПЛ одні одного варті. З одного боку мати справу з львівськими «бізнсом» себе не поважати, з іншого боку позиція УПЛ це щось в дусі незабутнього Яника.
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 20:18
И эти люди хотят 16 команд в вышки
Ответить
0
-1
geru867 (dgfsdxg)
09.07.2021 в 20:17
Пацаны, кому интересно есть тема! Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, сначало взял один на пробу, потом еще пару, в общемпоперло! Если кому интересно вот king-ball. ru Если что, меня там же на сайте найти можно!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.07.2021 в 20:11
Только у нас может быть такой цирк. С трудом вериться, что в Ла лиге или Серии А из-за такого могли бы сниматья клубы с чемпионата.
Ответить
+1
0
Governor-General (Odessa)
09.07.2021 в 19:55
Интересно, дождутся ли наши люди заголовка "Динамо может сняться с чемпионата УПЛ"?
Ответить
+1
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 20:45
Так долго кряхтел, сопел и тужился чтобы выдать себя за умного. И так обделался! Лучше бы промолчал!
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.07.2021 в 19:49
Действительно, наглость федерастов зашкаливает. В Чернигове полу-разваленный стадион и на нём играют в УПЛ уже 3 года, а "Украина" видите ли им не подходит. А в Ужгороде чем лучше "Украины"? А луцкий Авангард? Гнида павелка со своими педи ками уже вообще ахренели!
Ответить
+6
-2
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 19:58
Луцький "Авангард" точно не гірше стадіона "Уркаїна" А те що павелко гнида як і ті хто його підтримують це точно.
Ответить
+3
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
09.07.2021 в 19:48
Было бы отлично довести маразм упл до абсурда. Чтобы до конца сезона осталось 5-6 клубов в чемпионате
Ответить
+5
0
neutral fan (White Church)
09.07.2021 в 19:48
Фото - супер!
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
09.07.2021 в 19:40
я за рух. знятись і грати будь-де.. ця шобла згине.
Ответить
+1
-1
Blues (Львов)
09.07.2021 в 19:37
И Львов, Рух не хотели играть за даром. Просто Дамочка решила поиграть в серьйозного менеджера. А когда не получилось, пришлось подключать Папочку
Ответить
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 19:35
Тягнуть металобрухт Ярославського...
Ответить
0
-2
Blues (Львов)
09.07.2021 в 19:35
А с какого перепугу, когда Львов, Рух договорился с Украиной, после того как им условия Арены не подошли, приехала комиссия и понизила категорию стадиона Украина, куда оба клуба хоттели вложить деньги для обновления?
Ответить
+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.07.2021 в 19:44
Гнида павелка вынуждает играть на Арене и что бы платили столько, сколько скажут.
Ответить
+3
-1
balamyt (Boston)
09.07.2021 в 19:31
А с какого перепуга Рух и Львов должны играть на Львов-арене за даром..Есть же арендная плата..Пусть городской голова Львова доплачивает..Шантаж Казла..не принимается...Пусть вложат деньги в ремонт ст. Украина (если на Львов-арене им дорого..) Халявы не будит..Играй в своих Винниках и не лезь в УПЛ..Бери пример с Ярославского и вкладывай деньги в Инфраструктуру стадиона.во Львове как Ярик в Харькове...
Ответить
+2
-5
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.07.2021 в 19:23
За ФК Контрабас вже якби парішалі , кого ж це знову пхають навпрошки ?
Ответить
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
09.07.2021 в 19:22
Короче мусор
Ответить
0
0
Blues (Львов)
09.07.2021 в 19:20
Стадіони: Минай де люди за забором, Десна, Волинь-Верес, Колос без підігріву, або не включають, то все ок. А Україна не підходить. Задовбала та Павелківська шобла
Ответить
+10
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 19:19
Хлопці я не хотів цього: Я так думаю... (КиЇв) 09.07.2021 в 15:39: Весело то как в украинском футболе. Кто-нибудь помнит такой бардак хотя бы перед одним чемпионатом? Это уже не комедия, а жуткая пародия. P.S. Ну что ж, за 210 т. не захотели аренду, теперь придётся платить сколько скажут… или сниматься с чемпионата. Вот будет весело (в переносном смысле конечно)!
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
09.07.2021 в 19:12
вот сколько этот мужик в футболе, столько он и срется беспрерывно , причем делает это со всеми подряд.
Ответить
+2
-5
Blues (Львов)
09.07.2021 в 19:12
Ты про Шахтёр?
Ответить
+5
-2
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 19:07
Правильно,давно пора проэкты олигархов отправлять в утиль.Без стадиона,болельщиков,нормальных игроков в УГПЛ делать нечего
Ответить
+2
-9
Хмельничанин (Хмельницький)
09.07.2021 в 19:15
Як тебе послухати то Арену-Львів збудували для концертів та збірної України. 210 тисяч гривень виявляється замало для проведення матчу УПЛ. Люди добрі Ви зглузду зїхали чи що з вами робиться?
Ответить
+6
-1
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 20:32
У каждого клуба УПЛ должен быть свой минимум 15 тисячный стадион Евро уровня.Нет стадиона играйте на школьных полях в чемпионате района.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...