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Шахтер - Шальке: LIVE АУДИО трансляция матча
shakhtar.com
Вице-чемпионов Украины ожидает спарринг с самым серьезным соперником на первом сборе. Противостоять команде Роберто де Дзерби будет гельзенкирхенский Шальке, который еще в прошлом сезоне выступал в первой немецкий Бундеслиге. Матч Шахтер - Шальке онлайн аудио трансляцию смотрите прямо в этой новости!
Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
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