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Шахтер - Шальке: LIVE АУДИО трансляция матча

Премьер-лига
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(2 голосов)
Шахтер - Шальке: LIVE АУДИО трансляция матча

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпионов Украины ожидает спарринг с самым серьезным соперником на первом сборе. Противостоять команде Роберто де Дзерби будет гельзенкирхенский Шальке, который еще в прошлом сезоне выступал в первой немецкий Бундеслиге. Матч Шахтер - Шальке онлайн аудио трансляцию смотрите прямо в этой новости!

Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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