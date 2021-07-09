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Источник: Дженоа и Динамо договорились по трансферу Супряги

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер назревает

Источник: Дженоа и Динамо договорились по трансферу Супряги

Новина українською

"Динамо" и "Дженоа" договорились по трансферу форварда Владислав Супряги. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Источник пишет о том, что уже согласован и личный контракт игрока до 2026 года.

Сейчас стороны работают над формальным завершением сделки.

Ранее сообщалось о том, что "Дженоа" возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (10)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.07.2021 в 21:02
Через два сезона перейдёт в Ювентус
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+1
0
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 20:37
НадеемсЯ утка.Они еще ничего не показал чтоб продавать его!
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.07.2021 в 20:26
А говорят, что чудес не бывает!
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 20:18
А до этого Суркис простил 30 м
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+1
-5
Skotparker
09.07.2021 в 20:16
Супряга в перспективі топ форвард. Питання в тому, що йому потрібно давати грати і вірити в нього. Він це довів коли виніс з Дніпром Динамо. Колись Газаєв постійно ставив молодого Ярмоленко в склад і тільки лінивий не критикував Андрія. Потім Ярмоленко виріс в одного з кращих футболістів чемпіонату країни.
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+2
-1
Рівнянин (Рівне)
09.07.2021 в 19:54
Господи,хоч би не передумали! Він ніколи не буде топ-гравцем з однієї простої,але дуже вагомої причини- не боєць!
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+2
-2
немо (чернівці)
09.07.2021 в 20:04
Свіого часу Рому Яремчука теж списали як утіль
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 19:48
Песець, це буде успіх, якщо хтось його купить дорожче 4 млн.
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+4
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 20:00
За 4 никак нельзя. Тогда Суркис ещё должен Коломойскому останется.
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+4
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 19:48
Завтра второй сбор Динамо начинается. Вот и посмотрим поедет ли Супряга с Динамо. Тогда и будет понятно.
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+6
0


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