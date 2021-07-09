Источник: Дженоа и Динамо договорились по трансферу Супряги

" Динамо " и "Дженоа" договорились по трансферу форварда Владислав Супряги. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Источник пишет о том, что уже согласован и личный контракт игрока до 2026 года.

Сейчас стороны работают над формальным завершением сделки.

Ранее сообщалось о том, что "Дженоа" возьмет Супрягу в годичную аренду с обязательным выкупом за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.