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Источник: Дженоа и Динамо договорились по трансферу Супряги
Трансфер назревает
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Источник пишет о том, что уже согласован и личный контракт игрока до 2026 года.
Сейчас стороны работают над формальным завершением сделки.
Ранее сообщалось о том, что "Дженоа"
Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 6 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
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