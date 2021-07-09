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Замдиректора Арены Львов: Рух и Львов заставляли меня согласиться на аренду стадиона за 105 000 грн

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стадионная война продолжается

Замдиректора Арены Львов: Рух и Львов заставляли меня согласиться на аренду стадиона за 105 000 грн

ФК Шахтер

Новина українською

Первый заместитель директора "Арены Львов" Юрий Майборода прокомментировал заявление "Руха", что они и "Львов" никогда не отказывались платить за подогрев газона львовского стадиона.

– Меня "трафляє", когда я вижу такие манипуляции. Меня достает, когда люди ведут себя так необъективно и пытаются перевести стрелки на кого-то. "Рух" постоянно пытался избежать, по их мнению, любых лишних расходов (а по нашему мнению – обоснованных) на то, чтобы газон был в нормальном состоянии, чтобы на нем можно было играть, в том числе сборной Украины.

Неправда, что "Рух" и "Львов" готовы были платить за подогрев. Они всегда пытались избежать платы за подогрев поля, за освещение. Они постоянно отказывались, а мы все равно были вынуждены поддерживать газон в хорошем состоянии, так как "Арена Львов" успешная и беспроигрышная для сборной Украины. Она и для нас такой является. Плюс имиджевые моменты. Поэтому мы всегда заботились, заботимся и будем заботиться. Но уступать, чтобы нам руки выкручивали и об нас вытирали ноги – это неправильно. Свои финансовые возможности они используют на собственное усмотрение, это их дело, но несправедливо, необъективно и подло делать из нас дураков в этой ситуации.

– Правда, что под угрозами и информационным давлением в прошлом году вас заставили подписать соглашение об аренде "Арены Львов" "Руху" и "Львову" за 123 000 гривен за матч?

– Да, это было. Но я не хочу вдаваться в детали, это будет некорректно. Но если общими словами, то да, меня заставляли согласиться даже на меньшую сумму – 105 000 и 10% от проданных билетов. Это мне еще удалось вывернуться и вытащить из них 125 000 и 30% соответственно.

Физической расправой меня не напугаешь, применяли влияния на людей, с которыми я общаюсь, в том числе на должностных лиц. Надо было учитывать ситуацию. Хотя еще до начала рабочего дня ко мне домой подъезжали корреспонденты. Дети и внуки спят, а они уже под домом пытаются организовать интервью. Одному телеканалу 20 минут давал интервью, хоть и не хотел, потому что знал, что они все равно сманипулируют. Сказали, что покажут все как было, а в результате из тех 20 минут показали 20 секунд – место, которое можно было трактовать или так, или так. В итоге трактовали так, как хотели.

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В статье: Арена Львов ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
09.07.2021 в 21:04
Иголки под ногти наверное засовывали?
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0
0
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Я так думаю... (КиЇв)
09.07.2021 в 20:53
Чи відомо заступнику директора, що за приховування злочину існує відповідальність. Якщо його змушували - це злочин про який він не повідомив, а ще уклав невігидний договір, яким наніс шкоди - це другий злочин.
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+1
0
sergei2020 (Черновцы)
09.07.2021 в 20:50
Стадіон,дорогий зам і директор,будувався для того,щоб на ньому грали в футбол!!! Директоршу,разом з замами,треба гнати с.....ним віником.Стадіон передати Руху в оренду за символічну суму з умовою повного обслуговування стадіону і всього,що з ним пов*язано.
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+2
0
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 20:46
на даний момент конфлікт перемістився в іншу площину. а саме те що львівські команди примусово заставляють грати на Львів-Арені.
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+2
0
Blues (Львов)
09.07.2021 в 20:44
О. Тут вже шоу Лесі Герасимюк почалося: "Скажіть.. він вас бив? А як часто?" І не хватає Робінгуда Павелка на білому коні!
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+2
0


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