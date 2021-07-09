Замдиректора Арены Львов: Рух и Львов заставляли меня согласиться на аренду стадиона за 105 000 грн

Первый заместитель директора "Арены Львов" Юрий Майборода прокомментировал заявление " Руха ", что они и "Львов" никогда не отказывались платить за подогрев газона львовского стадиона.

– Меня "трафляє", когда я вижу такие манипуляции. Меня достает, когда люди ведут себя так необъективно и пытаются перевести стрелки на кого-то. "Рух" постоянно пытался избежать, по их мнению, любых лишних расходов (а по нашему мнению – обоснованных) на то, чтобы газон был в нормальном состоянии, чтобы на нем можно было играть, в том числе сборной Украины.

Неправда, что "Рух" и "Львов" готовы были платить за подогрев. Они всегда пытались избежать платы за подогрев поля, за освещение. Они постоянно отказывались, а мы все равно были вынуждены поддерживать газон в хорошем состоянии, так как "Арена Львов" успешная и беспроигрышная для сборной Украины. Она и для нас такой является. Плюс имиджевые моменты. Поэтому мы всегда заботились, заботимся и будем заботиться. Но уступать, чтобы нам руки выкручивали и об нас вытирали ноги – это неправильно. Свои финансовые возможности они используют на собственное усмотрение, это их дело, но несправедливо, необъективно и подло делать из нас дураков в этой ситуации.

– Правда, что под угрозами и информационным давлением в прошлом году вас заставили подписать соглашение об аренде "Арены Львов" "Руху" и "Львову" за 123 000 гривен за матч?

– Да, это было. Но я не хочу вдаваться в детали, это будет некорректно. Но если общими словами, то да, меня заставляли согласиться даже на меньшую сумму – 105 000 и 10% от проданных билетов. Это мне еще удалось вывернуться и вытащить из них 125 000 и 30% соответственно.

Физической расправой меня не напугаешь, применяли влияния на людей, с которыми я общаюсь, в том числе на должностных лиц. Надо было учитывать ситуацию. Хотя еще до начала рабочего дня ко мне домой подъезжали корреспонденты. Дети и внуки спят, а они уже под домом пытаются организовать интервью. Одному телеканалу 20 минут давал интервью, хоть и не хотел, потому что знал, что они все равно сманипулируют. Сказали, что покажут все как было, а в результате из тех 20 минут показали 20 секунд – место, которое можно было трактовать или так, или так. В итоге трактовали так, как хотели.