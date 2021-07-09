Рух обратился к УАФ с заявлением о готовности прекратить свое существование

Львовский " Рух " сделал официальное заявление, в котором клуб угрожает сняться с чемпионата УПЛ. Приводим полное заявление клуба.

"Состоялся очередной произвол в украинском футболе, который в очередной раз продемонстрировал, как "Царь всея футбола" и Вадим Костюченко в ручном режиме "управляют" футболом. Сегодня, 9-го июля 2021, Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала новый "Cписок стадионов, которые соответствуют структурным критериям четырех категорий УАФ". Согласно этому списку, в частности, стадион "Украина" лишены 3-й категории и переведены во 2-ю, а значит, проводить поединки Украинской Премьер-лиги на нем не разрешается.

По странному совпадению, слухи и частные звонки со стен Дома футбола о такой перспективе появились в футбольной среде сразу после того, как ФК "Рух" задекларировал именно стадион "Украина" как главный стадион для проведения домашних матчей во время процедуры аттестации на сезон 2021/2022, а само решение - непосредственно в ответ на совместное письмо трех профессиональных клубов Львова в Премьер-лигу и ПФЛ Украины о готовности скоординировано планировать свои домашние матчи на этом стадионе и совместно готовить его к этим матчам.

Только вдумайтесь: стадион, на котором еще недавно играла свои официальные матчи Национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводила матч группового этапа Лиги Европы (да - именно УЕФА, а не клубы-участники несут ответственность организаторами матчей этих соревнований), стадион , поле которого и поныне охотно резервируют соперники мужской и женской национальных команд и клубов-участников еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок во Львове - признано непригодным для проведения матчей украинской Премьер-лиги.

Без объяснений. Без указания, что такого катастрофического внезапно произошло с инфраструктурой стадиона. Потому что еще несколько месяцев назад, когда УАФ впервые утверждала списки стадионов по категориям - было нельзя. А теперь, спустя несколько месяцев, уже, оказывается - нет.

Страшный ураган, который недавно пронесся над Львовом, на стадионе "Украина" не повалил ничего. Других катаклизмов - тоже не было. Так что же произошло? И, наконец, при чем здесь наш клуб?

ФК "Рух" до недавнего времени не выражал своего интереса к проведению домашних матчей на стадионе "Украина". Да и сейчас не имеет такого стратегического долговременного интереса. После выхода в Премьер-лигу клуб заключил соглашение и добросовестно пытался согласно право проводить домашние матчи сезона 2020/2021 гг. на "Арене Львов".

Процессы разрушения отношений начались в начале 2021 не по нашей инициативе. Новое руководство Арены совместно с Украинской Ассоциацией футбола решило "повесить" на львовские клубы-участники УПЛ львиную долю расходов на подготовку стадиона к матчам Национальной сборной, которые планировались на март, да еще и принудительно выселили их из своего же стадиона, полностью поломав календарь соревнований элитной лиги национальных соревнований по футболу.

Хотим напомнить, что "Арену Львов" построили на земле, принадлежавшей общине Львова, за счет львовян. А из местного бюджета было выделено более 120 000 000 гривен на начало строительства и на проект стадиона. Это все свое время, как и долю города в уставном капитале ООО "Арена Львов", было совершенно бесплатно передано в государственную собственность. И теперь киевское "руководство" выкручивает руки львовским клубам и пытается лишить львовских болельщиков права посещать матчи с участием команд УПЛ на главном стадионе Западной Украины.

Также напомним всем неравнодушным да и чиновникам УАФ о том, какое беззаконное решение вынес Комитет по вопросам стадионов совместно с Комитетом национальных сборных 1 марта 2021. Вдумайтесь: Комитеты УАФ запретили клуба, у которого действующий контракт со стадионом, проводить матчи на этом стадионе. А дальше больше: другим решением Комитет по вопросам стадионов УАФ дает разрешение на проведение матча под эгидой УПЛ на стадионе СКИФ, который не внесен в Реестр стадионов, на которых можно проводить матчи УПЛ. И после этого эти люди нас учат, как "футбол любить и развивать"?

А дальше изменились и условия дальнейшего сотрудничества с "Ареной Львов" для клубов. Кроме существенного увеличения арендной цены, стадион решил оставить за собой право самостоятельно и бесконтрольно использовать в холодное время года дорогие энергоносители, заставляя при этом платить за это клубы. Когда не хватает ума и профессионализма в прагматических подходах к содержанию футбольного поля - ум и профессионализм решили заменить электроэнергией за чужой счет. Это - не партнерство. А элементарное вымогательство.

Естественно, ФК "Рух" не согласился на такие условия и был вынужден искать альтернативные средства участия в соревнованиях ПЛ. Собственно таким, вынужденным шагом, который одновременно продемонстрировал, общее понимание и компромисс между, казалось бы, противниками на местном футбольном поле, стало решение 3-х клубов проводить домашние матчи на стадионе "Украина". И теперь включен беспрецедентно наглый админресурс, который, несомненно, стимулируется из самых высоких кабинетов Доме Футбола.

Ни один чиновник - ни правительственный, ни футбольный - за 10 лет палец о палец не ударил, чтобы хотя бы завершить сдачу в эксплуатацию безумно дорогого объекта, стоимость которого в процессе строительства возросла в разы по сравнению с проектной (если кто не знает - "Арена Львов" и в настоящее время не сдана в эксплуатацию). За 10 лет не сделано ничего, чтобы как-то по-хозяйски коммерциализировать и вдохнуть реальную жизнь в совершенно холостой объект посреди поля - решили админресурсом заставить платить за свое бездействие тем, кто искренне и самоотверженно пытается поддерживать и развивать футбол во Львове. А руководители УАФ при этом еще и решили методами слона в посудной лавке засвидетельствовать "кто в доме хозяин".

Конечно, ФК "Рух" и ПФК "Львов" имели план "Б" и при прохождении аттестации подали стадион "Украина" как домашнюю арену на новый сезон. Но состоялась закулисный заговор руководства "Арены Львов" и Украинской ассоциации футбола, которая заключается в том, чтобы заставить львовские клубы играть там, где стремятся именно они.

Решение по стадиону "Украина" - абсолютно заказное! Его заказчик, мы твердо убеждены - "Царь всея футбола". Исполнитель заказа - Вадим Костюченко. Цель заказа - показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто здесь патрон и кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы. Смеем напомнить уважаемым господам из УАФ: львовян еще никто на колени не ставил и не поставит. Можете в этом не сомневаться!

Подтверждением заказного характера пишення по "Украина" является то, что в перечне стадионов 3-й категории остались арены, на которых, в отличие от стадиона "Украина", отсутствует подогрев, соответствующее освещение, из-за чего они не могли полноценно принимать матчи Чемпионата УПЛ в прошлом сезоне. Вашему вниманию общеизвестные примеры:

стадион в Чернигове, на котором отсутствует подогрев, полностью аварийная трибуна и отсутствует сопутствующая инфраструктура - 3-й категории.

стадион "Авангард" в Ужгороде, на котором отсутствует подогрев, система освещения не отвечает еще многим критериям УПЛ, - также 3-й категории.

на НТК им. В. Банникова, который не имеет 3-й категории, в случае необходимости, которую конечно же определяет УАФ (читай "Царь всея футбола"), можно проводить поединки УПЛ;

есть также много вопросов и к стадионам в Кропивницкому, Черкассах, Николаеве. Но они 3-й категории.



Дело по стадиону "Украина" "склепали" на колене, в кратчайшее время, бездоказательно, в лучших традициях НКВД. А УАФ превратилась в Политбюро ЦК КПСС. Это не структура, которая развивает футбол, это структура, члены которой откровенно паразитируют на футболе и считают себя повелителями и вершителями судеб в украинском футболе.

Напомним уважаемым господам из УАФ, что ФК "Рух получил от Комитета аттестации футбольных клубов Аттестат на право участия в УПЛ в сезоне 2021/2022 г.г. с основным стадионом для домашних матчей именно стадионом "Украина". Для этого по требованию Комитета по аттестации клуб предоставил договор со стадионом и все необходимые документы.

Никто даже не пытался изобразить конструктивный подход к делу. Если действительно есть какие-то недостатки в деятельности стадиона "Украина", то их, в рабочем режиме, можно назвать и дать время на устранение. А здесь просто "без суда и следствия", без обсуждения и дискуссий. 8 июля на стадион прибыла "инспекция" в составе двух совершенно рядовых клерков, а 9-го июля (успела эта "инспекция" вернуться в Киев и предоставить отчет о своем визите во Львов?) - стадион "Украина" уже лишены 3 -й категории.

Таким образом, на футбольный клуб "Рух" осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бездомным не собираемся.

Работать и отдаваться на благо и развитие футбола в такой системе - нет смысла. Следовательно, официально заявляем, если до 3-го тура УПЛ, в котором "Рух" должен сыграть первый домашний матч в новом сезоне, руководство УАФ не позволит проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина", "Рух" и профессиональная детская Академия клуба прекратят свою деятельность.

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P.S. Сегодня же, вдогонку решению УАФ о лишении стадиона "Украина" 3-й категории, руководство "Арены Львов" направило ФК "Рух" новую "коммерческое" предложение - увеличив арендную плату за один матч еще на 30% - до 270 тыс. Грн. за матч. Это, пожалуй, "комиссия" руководству УАФ за лоббирование интересов?", - сказано в заявлении "Руха".