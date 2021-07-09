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Шахтер завершил сбор скучной ничьей с Шальке

Премьер-лига
(3 голосов)

Финальный свисток зафиксировал нули на табло

Шахтер завершил сбор скучной ничьей с Шальке

Новина українською

Шахтер провел свой последний спарринг на сборе в Австрии.

В соперниках у горняков был немецкий Шальке, который по итогам прошлого сезона вылетел во 2-ю Бундеслигу.

Пожалуй, Де Дзерби выставил на матч почти основной состав, разве что без сборников, которые только вернулись в расположение клуба.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом горняков, но до забитого гола дело так и не дошло.

На второй тайм тренер выпустил Пятова, Матвиенко и Степаненко, однако на ход матча это не повлияло.

Игра смотрелась относительно нудно, а некоторое территориальное преимущество Шахтера горняки не смогли воплотить в нечто большее.

Более того, концовка матча прошла за немцами, которые, впрочем, также на гол не наиграли.

0:0. Пожалуй, закономерный результат не самого интересного для зрителя матча.

Уже после финального свистка Степаненко что-то не поделил с тренерским шьтабом Шальке, дело перерослов небольшую потасовку, которая, впрочем, в нечто более серьезное не переросла. Нп этой веселой ноте команды и закончили поединок.

Уже завтра горняки возвращаются в Киев.

Шахтер – Шальке 0:0

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампасси, 74), Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете, Педриньо (Бондаренко, 74), Судаков, Мудрик, Траоре (Дентиньо, 74).

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
09.07.2021 в 23:04
Прошлый сезон продолжается 3 новичка это мало .там почти всех надо менять
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0
-1
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2.dc (Николаев)
09.07.2021 в 21:39
Откровенно говоря, так себе... да и сам матч никак не образчик зрелищности ...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 21:28
На зборах відмазки, щоб не отримати травми перед сезоном. В турнірах відмазки, що не ту схему вибрали на гру, або команда класом вища, або ще якусь нісенітницю зліплять. Одне питання --- перемоги коли очікувати?
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
09.07.2021 в 21:36
З першого туру УПЛ. Не занижуй можливості команди на рівень олександрій чи минаїв.. Чи тобі чемпіонство Дк так замилило очі..
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+3
-3
Hanter44 (Baburka)
09.07.2021 в 21:36
Ну чего ты? ПЕРЕМОГИ? а она тебе надо? Конкретно,тебе?
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+2
-4
Hanter44 (Baburka)
09.07.2021 в 21:23
Казалось бы обыкновенный тренировочный матч.Но вот как соскучился обозреватель.Как ему не терпится излить желчь и яд,накопленный за время вынужденного простоя!
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+3
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.07.2021 в 21:16
Сильный состав вырисовывается в Шахтере!
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+1
-4
Romb_DK (Київ)
09.07.2021 в 22:20
Ага. аж два
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+1
-1


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