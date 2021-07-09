Шахтер завершил сбор скучной ничьей с Шальке

Шахтер провел свой последний спарринг на сборе в Австрии.

В соперниках у горняков был немецкий Шальке, который по итогам прошлого сезона вылетел во 2-ю Бундеслигу.

Пожалуй, Де Дзерби выставил на матч почти основной состав, разве что без сборников, которые только вернулись в расположение клуба.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом горняков, но до забитого гола дело так и не дошло.

На второй тайм тренер выпустил Пятова, Матвиенко и Степаненко, однако на ход матча это не повлияло.

Игра смотрелась относительно нудно, а некоторое территориальное преимущество Шахтера горняки не смогли воплотить в нечто большее.

Более того, концовка матча прошла за немцами, которые, впрочем, также на гол не наиграли.

0:0. Пожалуй, закономерный результат не самого интересного для зрителя матча.

Уже после финального свистка Степаненко что-то не поделил с тренерским шьтабом Шальке, дело перерослов небольшую потасовку, которая, впрочем, в нечто более серьезное не переросла. Нп этой веселой ноте команды и закончили поединок.

Уже завтра горняки возвращаются в Киев.

Шахтер – Шальке 0:0

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Додо (Конопля, 74), Марлон (Мампасси, 74), Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете, Педриньо (Бондаренко, 74), Судаков, Мудрик, Траоре (Дентиньо, 74).