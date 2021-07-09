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Рома проявляет интерес к Миколенко - источник
Римляне ищут замену Спинаццоле
Римская "Рома" заинтересовалась левым защитником "
Как известно, у римлян из-за тяжелой травмы выбыл левый защитник Леонардо Спинаццола, который пропустит ориентировочно полгода, и теперь клуб ищет ему замену по позиции.
Один из пунктов в списке – Миколенко.
Впрочем, также источник пишет, что подписать римлянам Виталия будет непросто, так как "Динамо" требует за игрока большую сумму.
Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Миколенко в 36 матчах за "Динамо" забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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