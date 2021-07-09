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Рома проявляет интерес к Миколенко - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Римляне ищут замену Спинаццоле

Рома проявляет интерес к Миколенко - источник

Новина українською

Римская "Рома" заинтересовалась левым защитником "Динамо" Виталием Миколенко. Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

Как известно, у римлян из-за тяжелой травмы выбыл левый защитник Леонардо Спинаццола, который пропустит ориентировочно полгода, и теперь клуб ищет ему замену по позиции.

Один из пунктов в списке – Миколенко.

Впрочем, также источник пишет, что подписать римлянам Виталия будет непросто, так как "Динамо" требует за игрока большую сумму.

Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Миколенко в 36 матчах за "Динамо" забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Виталий Миколенко
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 23:17
Віддайте хлопця за будь-які гроші якщо самі не спроможні його в люди вивести.
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0
0
dp_dp (Ukraine)
09.07.2021 в 22:55
Суркису конечно решать сколько он хочет за игрока. Но откуда у него такое стремление сознательно завышать ценник? Как будто в Европе идиоты сидят и не видят кого они торгуют.
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+1
-1
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 22:55
як з'їдав роналду так дном не був..що за уроди у нас є серед вболівальників.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
09.07.2021 в 22:41
Ему бы было очень полезно поработать с Жозе.
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0
0
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 22:09
Не верю.Он дно полное.
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+2
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.07.2021 в 22:50
Перепутал местоимения. ДНО - это ты. Ты - это ДНО.
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+1
-2


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