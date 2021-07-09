Рома проявляет интерес к Миколенко - источник

Римская "Рома" заинтересовалась левым защитником " Динамо " Виталием Миколенко. Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

Как известно, у римлян из-за тяжелой травмы выбыл левый защитник Леонардо Спинаццола, который пропустит ориентировочно полгода, и теперь клуб ищет ему замену по позиции.

Один из пунктов в списке – Миколенко.

Впрочем, также источник пишет, что подписать римлянам Виталия будет непросто, так как "Динамо" требует за игрока большую сумму.

Напомним, что в прошлом сезоне 22-летний Миколенко в 36 матчах за "Динамо" забил 2 гола и отдал 4 ассиста.