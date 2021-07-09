Луческу еще не принял решение по Кулачу. Форвард отправится на второй сбор Динамо

Уже в субботу, 10 июля, киевское " Динамо " отправится на свой второй сбор в Швейцарии.

В составе команды на предстоящий сбор будет нападающий Владислав Кулач, который провёл минувший сезон в "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами.

По имеющейся информации, пока что Мирча Луческу не принял решение относительно будущего нападающего в киевской команде, и он продолжит просмотр Кулача на втором сборе.

Отметим, что ранее столичный клуб уже подписал Дениса Антюха и близок к арендному соглашению с Ильей Шкуриным.

Напомним, что второй сбор продлится до 24 июля. Новый сезон для "Динамо" начнется 31 июля матчем второго тура против "Вереса", поскольку УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины и поединок киевлян в первом туре УПЛ.