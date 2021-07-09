  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу еще не принял решение по Кулачу. Форвард отправится на второй сбор Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу еще не принял решение по Кулачу. Форвард отправится на второй сбор Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее нападающего в Динамо все еще под вопросом

Луческу еще не принял решение по Кулачу. Форвард отправится на второй сбор Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Уже в субботу, 10 июля, киевское "Динамо" отправится на свой второй сбор в Швейцарии.

В составе команды на предстоящий сбор будет нападающий Владислав Кулач, который провёл минувший сезон в "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами.

По имеющейся информации, пока что Мирча Луческу не принял решение относительно будущего нападающего в киевской команде, и он продолжит просмотр Кулача на втором сборе.

Отметим, что ранее столичный клуб уже подписал Дениса Антюха и близок к арендному соглашению с Ильей Шкуриным.

Напомним, что второй сбор продлится до 24 июля. Новый сезон для "Динамо" начнется 31 июля матчем второго тура против "Вереса", поскольку УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины и поединок киевлян в первом туре УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...