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Луческу еще не принял решение по Кулачу. Форвард отправится на второй сбор Динамо
Будущее нападающего в Динамо все еще под вопросом
fcdynamo.kiev.ua
Уже в субботу, 10 июля, киевское "
В составе команды на предстоящий сбор будет нападающий Владислав Кулач, который провёл минувший сезон в "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами.
По имеющейся информации, пока что Мирча Луческу не принял решение относительно будущего нападающего в киевской команде, и он продолжит просмотр Кулача на втором сборе.
Отметим, что ранее столичный клуб
Напомним, что второй сбор продлится до 24 июля. Новый сезон для "Динамо" начнется 31 июля матчем второго тура против "Вереса", поскольку УПЛ перенесла матч за Суперкубок Украины и поединок киевлян в первом туре УПЛ.
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