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СМИ: ФК Львов может переехать в Тернополь, у Руха есть вариант все матчи играть на выезде
В ситуации с львовскими стадионами пока что ничего не ясно
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Накануне старта нового сезона
Такая ситуация произошла из-за того, "Рух" и "Львов" не устраивает ценовая политика, предложенная руководством "Арены-Львов": каждый проведенный здесь матч обойдется в сумму, начиная от 210 тысяч гривен. Поэтому "Рух" и "Львов" решили перебазироваться на стадион "Украина", где стоимость каждого поединка значительно меньше – 80 тысяч гривен.
Когда же "Львов" и "Рух" обнародовали свои намерения играть на более "дешевой" арене, стадион "Украина" не получил аттестацию, которая позволяла бы проводить на нем матчи УПЛ.
По информации Meta-ratings, не исключен вариант, что "Рух" и "Львов" свои календарные матчи чемпионата УПЛ в новом сезоне будут проводить не дома.
"Рух" настроен решительно и категорически против возвращения на "Арену-Львов". Клуб уже заявил, что
Впрочем, также у "Руха" есть и запасной вариант, когда команда домашние матчи будет проводить в гостях.
Что касается "Львова", то у него резервный стадион – в Тернополе. И не исключено, что "горожане" передислоцируются в соседний областной центр.
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