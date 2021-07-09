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СМИ: ФК Львов может переехать в Тернополь, у Руха есть вариант все матчи играть на выезде

Премьер-лига
(4 голосов)

В ситуации с львовскими стадионами пока что ничего не ясно

СМИ: ФК Львов может переехать в Тернополь, у Руха есть вариант все матчи играть на выезде

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Новина українською

Накануне старта нового сезона УПЛ во Львове возникла скандальная ситуация со стадионами.

Такая ситуация произошла из-за того, "Рух" и "Львов" не устраивает ценовая политика, предложенная руководством "Арены-Львов": каждый проведенный здесь матч обойдется в сумму, начиная от 210 тысяч гривен. Поэтому "Рух" и "Львов" решили перебазироваться на стадион "Украина", где стоимость каждого поединка значительно меньше – 80 тысяч гривен.

Когда же "Львов" и "Рух" обнародовали свои намерения играть на более "дешевой" арене, стадион "Украина" не получил аттестацию, которая позволяла бы проводить на нем матчи УПЛ.

По информации Meta-ratings, не исключен вариант, что "Рух" и "Львов" свои календарные матчи чемпионата УПЛ в новом сезоне будут проводить не дома.

"Рух" настроен решительно и категорически против возвращения на "Арену-Львов". Клуб уже заявил, что готов сняться с УПЛ, если УАФ не разрешит ему играть на "Украине".

Впрочем, также у "Руха" есть и запасной вариант, когда команда домашние матчи будет проводить в гостях.

Что касается "Львова", то у него резервный стадион – в Тернополе. И не исключено, что "горожане" передислоцируются в соседний областной центр.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (12)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 23:13
Два абсолютно нормальних стадіони в місті. Але не знашими баранами...
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
09.07.2021 в 22:58
Павелко звісно гівнюк, що таке мутити з стадіоном Україна. Але хіба 8 тисяч доларів у Козловського нема на матч??? щоб заплатити за стадіон???
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0
0
karpatoman (Львів)
09.07.2021 в 23:04
Економіка повинна бути економною. Більше Авалонів буде у Львові.
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 23:17
для чого платити більше? якщо можна меньше.
0
0
Wienczo (Шепетівка)
09.07.2021 в 22:47
Все таки проблема була не в Олімпіку, а в цьому мстивому негіднику павелці... З таким таким тиском на клуби має розбиратися прокуратура і антикорупційні органи
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+2
0
Дядько Петро (Волинь)
09.07.2021 в 22:38
по факту. що фекали. що рух не є львівськими клубами, але те що робить павелко і компашка це вже поза любими правилами. хоча які можуть бути правили в нинішньої влади?((
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+2
0
karpatoman (Львів)
09.07.2021 в 23:03
Якщо ФК Львів - фекали, то волиняки - воняли?
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+1
0
chino1961 (Сумская обл.)
09.07.2021 в 23:04
Хватит обзывать клубы--ВЫ ЖЕ ВСЕ ЗЕМЛЯКИ...е.ала бы вам наклепать ...достали уже
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
09.07.2021 в 23:06
это наш менталитет
0
0
avatar
FCLviv (Львів)
09.07.2021 в 22:37
Це не вихід, Павелко буде мстити Львову і Руху ! Тільки заявлятись у Експраклясу Польщі!
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+3
0
Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 22:28
Зачем эти клубы в УПЛ?Почему Эвертон играет у себя на стадионе,почему Барселона не переезжает в Мадрид?Что у нас за проблемы вечные
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+1
-5
chino1961 (Сумская обл.)
09.07.2021 в 23:06
А у нас что ??? все так развито блиин в стране--зачем эти клубы? да заткем что скоро и этих не будет...чемп в 4 команды...а хули зашибись
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+1
0


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